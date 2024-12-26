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WD-40: 5 ошибок, которые могут уничтожить ваш автомобиль

2:24
Авто

WD-40 — популярная смазка, которая широко применяется автомобилистами. Её универсальность впечатляет, но не всё так просто. Автомеханик объяснил, в каких случаях использование WD-40 не только не поможет, но и навредит вашему автомобилю.

Почему WD-40 — не универсальное средство

Основное предназначение WD-40 — помощь в откручивании прикипевших резьбовых соединений. Однако её свойства часто неверно интерпретируют, что приводит к нежелательным последствиям.

Где нельзя применять WD-40

1. Резина и покрышки

Проблема:
Некоторые автовладельцы используют WD-40 вместо состава для чернения покрышек, чтобы улучшить внешний вид резины.

Последствия:
Смазка временно придаёт блеск, но со временем разрушает структуру резины, ускоряя её износ.

Альтернатива:
Используйте специальные средства для ухода за резиновыми поверхностями.

2. Резиновые уплотнители

Проблема:
WD-40 применяют для предотвращения примерзания дверных уплотнителей.

Последствия:
Смазка разрушает резину, сокращая срок её службы.

Альтернатива:
Используйте силиконовую смазку, которая безопасна для резины.

3. Щётки стеклоочистителей

Проблема:
Некоторые автолюбители наносят WD-40 на дворники для предотвращения обледенения.

Последствия:
На стекле остаются разводы, а ночью это приводит к бликам, ухудшая видимость.

Альтернатива:
Специальные антиобледенительные средства для щёток стеклоочистителей.

4. Кузов автомобиля

Проблема:
WD-40 используют для удаления ржавчины и загрязнений с лакокрасочного покрытия.

Последствия:
Смазка проникает в структуру ржавчины, но также разъедает краску.

Альтернатива:
Средства для удаления ржавчины, предназначенные для автомобилей.

5. Тормозные элементы

Проблема:
Нанесение WD-40 на тормозные диски для устранения скрипа или защиты от коррозии.

Последствия:
Образуется масляная плёнка, ухудшающая контакт дисков с колодками, что увеличивает тормозной путь.

Альтернатива:
Используйте только специальные очистители для тормозов.

Уточнения

WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния. Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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