Долгий прогрев зимой: как он разрушает ваш катализатор

Вопрос прогрева двигателя зимой остаётся актуальным, несмотря на современные технологии. Долгий прогрев — привычка, которая больше вредит, чем помогает автомобилю.
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой
Почему долгий прогрев больше не нужен
Современные автомобили оснащены инжекторными двигателями и сложными системами управления, которые обеспечивают их работоспособность практически сразу после запуска. Кроме того, современные моторные масла сохраняют свои свойства даже при сильных морозах.
Долгий холостой ход создаёт лишь иллюзию заботы о машине, но на самом деле приводит к ряду негативных последствий.
Негативные последствия долгого прогрева
Ускоренный износ двигателя
При холостом ходе мотор дольше выходит на оптимальную температуру.
Образуется нагар на клапанах и форсунках.
Пониженное давление масла ухудшает смазку деталей, ускоряя их износ.
Загрязнение окружающей среды
Двигатель на холостых выбрасывает больше углекислого газа и токсичных веществ из-за обогащённой смеси.
Повышенный расход топлива
Для стабильной работы холодного двигателя блок управления увеличивает подачу топлива, что существенно повышает расход.
Разрушение катализатора
Бензин, не успевший сгореть, попадает в катализатор. После начала движения остатки топлива догорают внутри него, что постепенно разрушает этот важный элемент.
Как правильно прогревать двигатель зимой
Не более 3–5 минут
Этого времени достаточно, чтобы подготовить мотор к движению. Как только обороты на тахометре упали, автомобиль готов к эксплуатации.
Начинайте движение на низких оборотах
Избегайте резких ускорений, чтобы двигатель быстрее прогрелся до рабочей температуры.
Избегайте долгого холостого хода
Это не только снижает износ двигателя, но и экономит топливо.
Уточнения
Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке.