Долгий прогрев зимой: как он разрушает ваш катализатор

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Вопрос прогрева двигателя зимой остаётся актуальным, несмотря на современные технологии. Долгий прогрев — привычка, которая больше вредит, чем помогает автомобилю.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Почему долгий прогрев больше не нужен

Современные автомобили оснащены инжекторными двигателями и сложными системами управления, которые обеспечивают их работоспособность практически сразу после запуска. Кроме того, современные моторные масла сохраняют свои свойства даже при сильных морозах.

Долгий холостой ход создаёт лишь иллюзию заботы о машине, но на самом деле приводит к ряду негативных последствий.

Негативные последствия долгого прогрева

Ускоренный износ двигателя

При холостом ходе мотор дольше выходит на оптимальную температуру.

Образуется нагар на клапанах и форсунках.

Пониженное давление масла ухудшает смазку деталей, ускоряя их износ.

Загрязнение окружающей среды

Двигатель на холостых выбрасывает больше углекислого газа и токсичных веществ из-за обогащённой смеси.

Повышенный расход топлива

Для стабильной работы холодного двигателя блок управления увеличивает подачу топлива, что существенно повышает расход.

Разрушение катализатора

Бензин, не успевший сгореть, попадает в катализатор. После начала движения остатки топлива догорают внутри него, что постепенно разрушает этот важный элемент.



Как правильно прогревать двигатель зимой

Не более 3–5 минут Этого времени достаточно, чтобы подготовить мотор к движению. Как только обороты на тахометре упали, автомобиль готов к эксплуатации. Начинайте движение на низких оборотах Избегайте резких ускорений, чтобы двигатель быстрее прогрелся до рабочей температуры. Избегайте долгого холостого хода

Это не только снижает износ двигателя, но и экономит топливо.

Уточнения

Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке.



