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Долгий прогрев зимой: как он разрушает ваш катализатор

1:59
Авто

Вопрос прогрева двигателя зимой остаётся актуальным, несмотря на современные технологии. Долгий прогрев — привычка, которая больше вредит, чем помогает автомобилю.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Почему долгий прогрев больше не нужен

Современные автомобили оснащены инжекторными двигателями и сложными системами управления, которые обеспечивают их работоспособность практически сразу после запуска. Кроме того, современные моторные масла сохраняют свои свойства даже при сильных морозах.

Долгий холостой ход создаёт лишь иллюзию заботы о машине, но на самом деле приводит к ряду негативных последствий.

Негативные последствия долгого прогрева

Ускоренный износ двигателя

  • При холостом ходе мотор дольше выходит на оптимальную температуру.
  • Образуется нагар на клапанах и форсунках.
  • Пониженное давление масла ухудшает смазку деталей, ускоряя их износ.

Загрязнение окружающей среды

  • Двигатель на холостых выбрасывает больше углекислого газа и токсичных веществ из-за обогащённой смеси.

Повышенный расход топлива

  • Для стабильной работы холодного двигателя блок управления увеличивает подачу топлива, что существенно повышает расход.

Разрушение катализатора

  • Бензин, не успевший сгореть, попадает в катализатор. После начала движения остатки топлива догорают внутри него, что постепенно разрушает этот важный элемент.
     

Как правильно прогревать двигатель зимой

  1. Не более 3–5 минут
  2. Этого времени достаточно, чтобы подготовить мотор к движению. Как только обороты на тахометре упали, автомобиль готов к эксплуатации.
  3. Начинайте движение на низких оборотах
  4. Избегайте резких ускорений, чтобы двигатель быстрее прогрелся до рабочей температуры.
  5. Избегайте долгого холостого хода

Это не только снижает износ двигателя, но и экономит топливо.

Уточнения

Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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