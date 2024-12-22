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Соперник Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-Class — Nio представила новый электромобиль

1:24
Авто

Китайская компания Nio Inc., производитель электромобилей, презентовала свой флагманский автомобиль, который стал самым дорогим в её модельном ряду, с целью удвоить объем поставок к 2025 году и со временем выйти на прибыль.

NIO ET9
Фото: NIO is licensed under Free More info
NIO ET9

На ежегодном клиентском мероприятии в Гуанчжоу, прошедшем в субботу, компания представила новый седан ET9. Его цена начинается от 788 000 юаней (примерно 108 000 долларов США), а стоимость составляет 660 000 юаней при условии аренды аккумулятора. Этот роскошный четырехместный автомобиль будет конкурировать с Porsche Panamera и Mercedes-Benz S-Class.

ET9 обещает внушительную дальность — 650 километров (404 мили) на одной зарядке благодаря аккумулятору ёмкостью 100 кВт·ч. Высоковольтная зарядная система позволяет получить запас хода в 225 километров всего за пять минут. Кроме того, в автомобилe предусмотрена интеллектуальная система вождения Nio, использующая собственные чипы разработки компании, а также 35 динамиков и увеличенное пространство для ног. Ожидается, что поставки начнутся уже в марте следующего года, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Конкуре́нция (от лат. concurrentia — «столкновение, сбегание») — соперничество.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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