Как немецкие дилеры продают Lada Niva Legend

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В Германию ввезли партию Lada Niva Legend 2024 года выпуска по параллельному импорту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

Об этом сообщает auto.mail.ru. Один из продавцов установил цену на автомобиль в размере 20 000 евро.

Это комплектация Luxe`24, которая в России стоит от 1,1 млн рублей.

В комплектацию входят подушки безопасности, производство которых АвтоВАЗ освоил в конце декабря 2024 года.

Другой дилер предлагает доработанную версию автомобиля — Niva Legend Jagdwagen 2024 года для охотников или перевозки животных. Задние сиденья у машины демонтированы, вместо них установлен пластиковый бокс на всё пространство багажника и второго ряда сидений с сеткой. Стоимость такого автомобиля составляет 22,2 тыс. евро.

Не менее четырёх дилеров продают такие автомобили. Все машины ввезены как подержанные с пробегом до 100 км, чтобы избежать дорогостоящей сертификации.

Уточнения

Автомобильный дилер — компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.



