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Владельцы Renault 5 E-Tech поделились своими впечатлениями

2:33
Авто

11 владельцев Renault 5 E-Tech с общим пробегом авто в 25 000 км получили удовольствие от вождения.

Renault 5 E-Tech
Фото: Renault is licensed under Free More info
Renault 5 E-Tech

Пользователи отмечают положительные впечатления, связанные с комфортом и управляемостью автомобиля. Однако многие владельцы сталкиваются с неисправностями электроники и ограниченной автономностью, сообщает frandroid.com.

Электронные ошибки и проблемы

Среди жалоб выделяются неполадки с электроникой. Владельцы сообщают о сбоях в работе рулевого управления и систем помощи водителю. Кроме того, приложение MyRenault иногда выдает некорректную информацию, что вызывает дополнительные затруднения.

Автономность и зарядка

Реальная автономность автомобиля оказывается ниже заявленной, особенно в условиях холодной погоды. Высокая стоимость зарядки и отсутствие встроенного зарядного устройства также стали предметом обсуждений. В то же время встроенный планировщик маршрутов работает достаточно хорошо, однако требует соответствующей настройки для эффективного функционирования в зимний период.

Комфорт и приятность вождения

Автомобиль радует высоким комфортом подвески и точным рулевым управлением. Владельцы подчеркивают тихую работу двигателя, резкое ускорение и отличные показатели управляемости. Однако имеется и недостаток в виде ограниченного пространства для задних пассажиров и небольшого объема багажника.

Качество и отделка

Производители вложили много усилий в строгую сборку и использование качественных материалов. Владельцы отмечают хорошую эргономику и отсутствие посторонних шумов после первых 1200 км пробега. Также подчеркивается значимость зимнего пакета для оптимизации расхода энергии.

Проблемы с послепродажным обслуживанием

Владельцы выражают недовольство перегруженностью дилерских центров и непрозрачной коммуникацией, указывая на необходимость улучшения технической поддержки со стороны Renault.

Альтернативы и потенциал

Как альтернативы владельцы рассматривают Kia EV3 и Volvo EX30, хотя и с более высокой ценой. Renault обещает регулярные обновления программного обеспечения, однако многие проблемы по-прежнему остаются неразрешенными. Несмотря на свои недостатки, автомобиль проявляет значительный потенциал для будущих владельцев.

Уточнения

Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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