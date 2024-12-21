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Как китайский рынок влияет на дизайн и характеристики автомобилей известных брендов

2:27
Авто

Хотя крупнейшие автомобильные бренды мира располагают своими производственными мощностями на территории Китая, контроль за качеством и соблюдение стандартов всё же остаются в зоне ответственности самих автомобилестроительных концернов.

Kia_Sportage
Фото: wikipediа by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia_Sportage

Тем не менее, несмотря на строгое соблюдение норм, существуют некоторые особенности, касающиеся не только комплектации, но и систем безопасности, которые часто адаптированы для специфических китайских условий. Эти различия проявляются в таких аспектах, как мощность мотора, элементы дизайна, а также в комплектации автомобилей, сообщает m.njcar.ru.

Например, компактный кроссовер Honda ZR-V собирается на совместном заводе GAC-Honda. Для китайского рынка его оснастили двигателем мощностью 182 л.с., в то время как японская версия развивает лишь 178 л.с. Кроме того, китайская модель немного изменилась в размерах: её длина уменьшена на 2 мм, а высота — на 9 мм. На первый взгляд рассматриваемые изменения могут показаться незначительными, однако бывают случаи, когда различия в конструкции и технических характеристиках более выражены и способны существенно повлиять на восприятие автомобиля.

Китайская версия Kia Sportage, производимая на заводе Yueda Kia, значительно отличается от мировой модели. Дизайн автомобиля был изменён с учетом предпочтений местных потребителей; его длина сокращена на 130 мм, ширина уменьшена на 15 мм, а высота увеличена на 40 мм. Под капотом китайского варианта установлены иные двигатели: 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 200 л.с. и 2-литровый атмосферный двигатель с мощностью 161 л.с. Примечательно, что подогрев сидений отсутствует в стандартной комплектации.

Ключевое отличие всех без исключения автомобилей, собранных в Китае, заключается в широком применении местных комплектующих. Качество этих деталей отличается от оригинальных. Это относится к кузовным элементам, деталям салона, а также двигателям и трансмиссиям, производство которых лицензировано в Китае.

Уточнения

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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