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Как правильно заполнять графы в протоколе, чтобы избежать проблем

2:07
Авто

С каждым годом инспекторов ГАИ на дорогах становится меньше, а водителей — всё больше. В условиях, когда большую часть нарушений фиксируют камеры, некоторые инспекторы ГАИ прибегают к хитростям, чтобы выполнить план. Автоюрист рассказал, как водителям избежать манипуляций и защитить свои права.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Основные схемы "развода"

  1. Необоснованные обвинения
    Иногда водителя привлекают к ответственности за нарушение, которого он не совершал, либо трактуют проступок так, чтобы назначить более серьёзное наказание.
  2. Дописки в протоколе
    После того как водитель подписал документ, инспектор может внести дополнительные данные, увеличивающие сумму штрафа. Например, вместо 500 рублей водитель может получить штраф на 1,5 тысячи рублей.

Почему это работает

Многие автомобилисты:

  • Не читают протокол перед подписанием.
  • Не вносят свои пояснения в документ.
  • Ставят подпись, не понимая её значимости, и уходят, даже не забирая копию.

Как защитить себя

  1. Внимательно читайте протокол
    Перед подписанием полностью изучите текст документа, чтобы убедиться в отсутствии неверных данных.
  2. Вносите пояснения
    В специальной графе укажите своё видение ситуации.
    Если не согласны с решением инспектора, зафиксируйте это в протоколе.
  3. Перечёркивайте свободные поля
    После внесения своих данных зачеркните оставшиеся пустые строки, чтобы избежать дописок.
  4. Всегда забирайте копию протокола
    Это важно для последующей защиты своих прав в случае необходимости.
  5. Подписывайте документ
    Даже если вы не согласны, подпись подтверждает факт составления документа. Без неё обжаловать решение будет сложнее.

Почему подпись важна

Наличие подписи даёт возможность обжаловать штраф в суде, если вам вменяют не соответствующую проступку меру наказания. Без подписи и пояснений шансы на успех снижаются.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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