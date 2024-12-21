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Противоугонная система Mercedes-Benz обеспечивает круговой обзор и надёжную защиту

1:08
Авто

Новая противоугонная разработка от Mercedes-Benz основана на использовании камер, обеспечивающих водителю круговой обзор.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Она создаёт своего рода "цифровой барьер", предназначенный для защиты автомобиля от преступных посягательств, сообщает carandmotor.gr.

В основе системы лежат несколько ключевых элементов:

  • Пакет Connect, являющийся стандартным оборудованием для всех моделей бренда, предоставляет широкий спектр цифровых услуг.
  • Пакет GUARD 360 Plus включает в себя функции сигнализации против угона, защиты от буксировки и контроля салона автомобиля. Он способен обнаруживать малейшие движения внутри машины.
  • Дополнительные функции, связанные с парковкой и повышением безопасности противоугонной системы, а также камеры, обеспечивающие круговой обзор для водителя во время парковки, значительно усиливают защиту автомобиля.

При взломе, вандализме или ударе автоматически включаются камеры и фиксируют происходящее вокруг автомобиля, предоставляя фотодоказательства инцидента.

Уточнения

Инцидент (лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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