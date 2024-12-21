Противоугонная система Mercedes-Benz обеспечивает круговой обзор и надёжную защиту

Новая противоугонная разработка от Mercedes-Benz основана на использовании камер, обеспечивающих водителю круговой обзор.
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Преступник вскрывает машину
Она создаёт своего рода "цифровой барьер", предназначенный для защиты автомобиля от преступных посягательств, сообщает carandmotor.gr.
В основе системы лежат несколько ключевых элементов:
Пакет Connect, являющийся стандартным оборудованием для всех моделей бренда, предоставляет широкий спектр цифровых услуг.
Пакет GUARD 360 Plus включает в себя функции сигнализации против угона, защиты от буксировки и контроля салона автомобиля. Он способен обнаруживать малейшие движения внутри машины.
Дополнительные функции, связанные с парковкой и повышением безопасности противоугонной системы, а также камеры, обеспечивающие круговой обзор для водителя во время парковки, значительно усиливают защиту автомобиля.
При взломе, вандализме или ударе автоматически включаются камеры и фиксируют происходящее вокруг автомобиля, предоставляя фотодоказательства инцидента.