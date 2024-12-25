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Ошибки при перевозке елки, которые приводят к штрафам и авариям

1:49
Авто

Перед новогодними праздниками многие задумываются о том, как безопасно и правильно перевезти елку. Однако важно помнить, что нарушение правил перевозки может не только привести к штрафу, но и создать опасность на дороге.

ёлка на крыше автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
ёлка на крыше автомобиля

Документы на елку

Если вы перевозите елку, обязательно имейте при себе документы, подтверждающие её законное приобретение. За незаконную вырубку предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей, а также возможна уголовная ответственность.

Основные правила перевозки груза

Согласно ПДД, груз должен:

  • Не ограничивать обзор водителю.
  • Не затруднять управление транспортным средством.
  • Не нарушать устойчивость автомобиля.
  • Не закрывать светотехнику, регистрационные номера и опознавательные знаки.

Габариты груза:

  • Груз не должен выступать более чем на 1 метр спереди и сзади автомобиля.
  • По бокам — не более 0,4 метра от внешнего края габаритных огней.

Обозначение крупногабаритного груза

Если елка выступает за габариты автомобиля более чем на 1 метр, она должна быть обозначена:

  • Знаком "Крупногабаритный груз".
  • В темное время суток — белыми и красными световозвращателями.

Как закрепить елку

На крыше автомобиля:

  • Используйте крепежные системы или шпагат.
  • Пропустите крепления через ветки и располагайте елку корнем вперед.

В салоне автомобиля:

  • Направьте нижнюю часть ствола вперед по ходу движения.
  • Зафиксируйте елку ремнями или веревками.
  • Обезопасьте водителя от возможного контакта с елкой в случае аварии.

Эти правила помогут безопасно и удобно доставить праздничное дерево домой.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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