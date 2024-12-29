Новый Lexus LF-ZL: классика и инновации в одном авто

Lexus представил электромобиль LF-ZL, который объединяет передовые технологии с ретро-стилем. Главная особенность модели — цифровая приборная панель, способная отображать дизайн, вдохновлённый легендарными автомобилями Toyota и Lexus, такими как LFA, 2000GT и AE86.
LF-ZL предлагает уникальную возможность настраивать приборную панель под разные эпохи и стили:
Эти темы можно выбрать через специальный сенсорный экран, что делает процесс настройки простым и увлекательным.
Lexus обещает регулярно пополнять библиотеку дизайнов. Благодаря обновлениям по воздуху, владельцы LF-ZL смогут получать новые стили оформления и функции без посещения сервиса.
Электромобиль LF-ZL сочетает новейшие технологии с уважением к истории брендов:
Lexus LF-ZL ориентирован на тех, кто ценит инновации, индивидуальность и ностальгический дизайн. Этот электромобиль станет идеальным выбором для автолюбителей, которые хотят быть в центре технологических трендов, сохраняя связь с историей легендарных моделей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.
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