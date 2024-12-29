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Новый Lexus LF-ZL: классика и инновации в одном авто

Авто

Lexus представил электромобиль LF-ZL, который объединяет передовые технологии с ретро-стилем. Главная особенность модели — цифровая приборная панель, способная отображать дизайн, вдохновлённый легендарными автомобилями Toyota и Lexus, такими как LFA, 2000GT и AE86.

Lexus LF-Z
Фото: Own work by Ganbaruby, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus LF-Z


Персонализация под ретро-стиль

LF-ZL предлагает уникальную возможность настраивать приборную панель под разные эпохи и стили:

  • LFA: минимализм с акцентом на тахометр для любителей спортивного стиля;
  • 2000GT: элегантный ретро-дизайн;
  • AE86: культовая классика для фанатов дрифта.

Эти темы можно выбрать через специальный сенсорный экран, что делает процесс настройки простым и увлекательным.

Постоянное обновление стиля

Lexus обещает регулярно пополнять библиотеку дизайнов. Благодаря обновлениям по воздуху, владельцы LF-ZL смогут получать новые стили оформления и функции без посещения сервиса.

Технологический прорыв

Электромобиль LF-ZL сочетает новейшие технологии с уважением к истории брендов:

  • Сенсорное управление делает интерфейс максимально удобным;
  • Обновления по воздуху обеспечивают постоянное совершенствование системы.

Для кого создан LF-ZL

Lexus LF-ZL ориентирован на тех, кто ценит инновации, индивидуальность и ностальгический дизайн. Этот электромобиль станет идеальным выбором для автолюбителей, которые хотят быть в центре технологических трендов, сохраняя связь с историей легендарных моделей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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