Обновление модельного ряда KIA: гибриды, электрокары и инновации

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Компания KIA объявила о значительных изменениях, запланированных на 2025 год. Бренд сосредоточится на выпуске новых гибридных версий популярных моделей и расширении линейки электромобилей, чтобы укрепить свои позиции в сегментах гибридного и электрического транспорта.

Фото: Own work by Maxhdtenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV5

Гибридные версии Sportage и Ceed

KIA представит гибридные модификации двух своих флагманов:

Sportage : популярный кроссовер станет доступен с гибридной установкой, сохраняя просторный салон и современный дизайн.

: популярный кроссовер станет доступен с гибридной установкой, сохраняя просторный салон и современный дизайн. Ceed: универсал и хэтчбек получат гибридные версии, что улучшит их экономичность и экологичность.

Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса на автомобили с комбинированными силовыми установками.

Три новых электромобиля

KIA планирует выпустить три полностью электрические модели, ориентированные на разные категории покупателей:

KIA EV2 : компактный городской электромобиль с запасом хода до 400 км, идеально подходящий для повседневных поездок.

: компактный городской электромобиль с запасом хода до 400 км, идеально подходящий для повседневных поездок. KIA EV4 : электроседан или хэтчбек с запасом хода до 600 км, что делает его отличным выбором для дальних путешествий.

: электроседан или хэтчбек с запасом хода до 600 км, что делает его отличным выбором для дальних путешествий. KIA EV5: электрический кроссовер с аналогичным запасом хода, предназначенный для семейных поездок и активного образа жизни.

Все модели будут построены на инновационной платформе E-GMP, обеспечивающей высокую производительность, быструю зарядку и просторные интерьеры.

Инновации в дизайне и технологиях

KIA сохранит фирменный стиль с элементами футуризма, делая акцент на инновациях и технологичности. Новая линейка подчеркнёт стремление компании к экологичному будущему.

Конкуренция и перспективы

Масштабное обновление модельного ряда позволит KIA конкурировать с такими брендами, как Tesla, Volkswagen и Toyota. Компания делает ставку на сочетание передовых технологий, стильного дизайна и доступной цены, что поможет привлечь новую аудиторию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.

