Обновление модельного ряда KIA: гибриды, электрокары и инновации

Компания KIA объявила о значительных изменениях, запланированных на 2025 год. Бренд сосредоточится на выпуске новых гибридных версий популярных моделей и расширении линейки электромобилей, чтобы укрепить свои позиции в сегментах гибридного и электрического транспорта.
KIA представит гибридные модификации двух своих флагманов:
KIA планирует выпустить три полностью электрические модели, ориентированные на разные категории покупателей:
Все модели будут построены на инновационной платформе E-GMP, обеспечивающей высокую производительность, быструю зарядку и просторные интерьеры.
KIA сохранит фирменный стиль с элементами футуризма, делая акцент на инновациях и технологичности. Новая линейка подчеркнёт стремление компании к экологичному будущему.
Масштабное обновление модельного ряда позволит KIA конкурировать с такими брендами, как Tesla, Volkswagen и Toyota. Компания делает ставку на сочетание передовых технологий, стильного дизайна и доступной цены, что поможет привлечь новую аудиторию.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.
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