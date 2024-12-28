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Обновление модельного ряда KIA: гибриды, электрокары и инновации

2:13
Авто

Компания KIA объявила о значительных изменениях, запланированных на 2025 год. Бренд сосредоточится на выпуске новых гибридных версий популярных моделей и расширении линейки электромобилей, чтобы укрепить свои позиции в сегментах гибридного и электрического транспорта.

Kia EV5
Фото: Own work by Maxhdtenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia EV5

Гибридные версии Sportage и Ceed

KIA представит гибридные модификации двух своих флагманов:

  • Sportage: популярный кроссовер станет доступен с гибридной установкой, сохраняя просторный салон и современный дизайн.
  • Ceed: универсал и хэтчбек получат гибридные версии, что улучшит их экономичность и экологичность.
    Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса на автомобили с комбинированными силовыми установками.

Три новых электромобиля

KIA планирует выпустить три полностью электрические модели, ориентированные на разные категории покупателей:

  • KIA EV2: компактный городской электромобиль с запасом хода до 400 км, идеально подходящий для повседневных поездок.
  • KIA EV4: электроседан или хэтчбек с запасом хода до 600 км, что делает его отличным выбором для дальних путешествий.
  • KIA EV5: электрический кроссовер с аналогичным запасом хода, предназначенный для семейных поездок и активного образа жизни.

Все модели будут построены на инновационной платформе E-GMP, обеспечивающей высокую производительность, быструю зарядку и просторные интерьеры.

Инновации в дизайне и технологиях

KIA сохранит фирменный стиль с элементами футуризма, делая акцент на инновациях и технологичности. Новая линейка подчеркнёт стремление компании к экологичному будущему.

Конкуренция и перспективы

Масштабное обновление модельного ряда позволит KIA конкурировать с такими брендами, как Tesla, Volkswagen и Toyota. Компания делает ставку на сочетание передовых технологий, стильного дизайна и доступной цены, что поможет привлечь новую аудиторию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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