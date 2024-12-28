Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темные кометы: загадка происхождения воды на Земле
Сбербанк и Т-банк начинают тестирование цифрового рубля
Спасите рассаду от переувлажнения: секретное средство есть в каждой аптечке
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все
Стресс и депрессия: почему тренировки – ваш лучший союзник
Как одним махом уничтожить вредителей, болезнетворные грибки и их споры в саду
Этот фрукт поможет тем, кто хочет сохранить свою молодость и красоту: всё о его полезных свойствах
Как замариновать томаты — самый быстрый рецепт
Как приготовить салат Цезарь с креветками

Новый Kia KX1: идеальный выбор для городской жизни

2:23
Авто

На российский рынок вышел компактный кроссовер Kia KX1, который уже привлёк внимание благодаря сочетанию доступной цены и современного дизайна. С ценой от 2,59 млн рублей, автомобиль становится одним из самых выгодных предложений в своём сегменте.

Компактные размеры и характеристики

Kia KX1 создан для городской среды, о чём свидетельствуют его габариты:

  • Длина: 4100 мм;
  • Ширина: 1735 мм;
  • Высота: 1533 мм.

Модель оснащена 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л. с., работающим с вариатором. Привод исключительно передний, что делает автомобиль идеальным для городских дорог, но ограничивает его возможности вне асфальта.

Особенности и оснащение

KX1 представляет собой гибрид хэтчбека и кроссовера с лаконичным дизайном. Автомобиль получил следующие опции:

  • Мультимедийная система с сенсорным экраном;
  • Камеры кругового обзора;
  • Современные системы безопасности.

Однако из-за ориентации на бюджетный сегмент отсутствуют привычные для российских водителей элементы:

  • Подогрев сидений;
  • Воздуховоды для пассажиров заднего ряда.

Для кого подходит Kia KX1


Модель ориентирована на покупателей, которым важны доступность, компактность и простота. Это идеальный вариант для городских жителей, готовых пойти на компромиссы ради экономии. Однако отсутствие подогрева и других опций может стать проблемой в регионах с суровым климатом.

Конкуренты и перспективы

Kia KX1 конкурирует с популярными моделями, такими как Hyundai Creta, Chery Tiggo 4, и Geely Coolray. Его главные преимущества:

  • Привлекательная цена;
  • Надёжность бренда Kia;
  • Современный дизайн.

Однако ограниченное оснащение может стать сдерживающим фактором для некоторых покупателей.

Kia KX1 — это практичный шаг бренда в сторону массового покупателя, который ищет стильный и недорогой кроссовер для города. При своей цене и функциональности модель имеет все шансы завоевать популярность в своём сегменте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Русский кит готов встать в строй ВМФ. Атомная подводная лодка Архангельск проекта 885М Ясень-М Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Последние материалы
Петров впервые высказался о хейте после ухода от Милославской: переживал за жену
Санкции и экономика — кто на самом деле сдерживает рост России
Рецепт современных бутербродов со шпротами для новогоднего стола
Неочевидное преимущество функции АКПП: ключ к безопасному маневрированию
Милана Тюльпанова сравнила себя с Янисом Тиммой: был такой же момент
4 идеи, как использовать грифельную доску дома
Готовим торт Павлова к праздничному столу
Опасности зимних прогулок с собакой: что нужно знать
Ида Галич отказалась от употребления алкоголя: в чём причина
Кокосовое масло: 5 причин, почему оно должно быть в вашем доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.