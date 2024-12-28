Как россияне ухаживают за двигателем: интересные данные опроса

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Опрос 3000 российских водителей выявил интересные особенности в подходе к замене моторного масла. Большинство автомобилистов придерживаются рекомендаций по пробегу, но многие выбирают более частую замену, чем это требуется.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Основные выводы

Замена по пробегу:

74% водителей ориентируются на километраж.

Каждый третий из них меняет масло чаще, чем советуют производители — через каждые 5-7,5 тысяч км.

Замена по времени:

26% предпочитают менять масло раз в год, вне зависимости от пробега.

Почему водители меняют масло чаще

Частая замена масла может быть вызвана:

Перестраховкой: Автомобилисты хотят защитить двигатель от износа, особенно при интенсивной эксплуатации. Старой привычкой: В прошлом масла имели меньший ресурс, что могло сформировать у водителей подход "чем чаще, тем лучше". Неблагоприятными условиями эксплуатации: Короткие поездки, частые простои или плохое качество топлива требуют более частой замены масла.

Что выбрать: время или пробег

Производители автомобилей рекомендуют менять масло либо по пробегу, либо по времени, в зависимости от того, что наступит раньше. Для большинства современных машин достаточно менять масло каждые 10-15 тысяч км или раз в год, но это зависит от типа масла и условий эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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