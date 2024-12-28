Как россияне ухаживают за двигателем: интересные данные опроса

Опрос 3000 российских водителей выявил интересные особенности в подходе к замене моторного масла. Большинство автомобилистов придерживаются рекомендаций по пробегу, но многие выбирают более частую замену, чем это требуется.
Замена по пробегу:
Замена по времени:
Частая замена масла может быть вызвана:
Производители автомобилей рекомендуют менять масло либо по пробегу, либо по времени, в зависимости от того, что наступит раньше. Для большинства современных машин достаточно менять масло каждые 10-15 тысяч км или раз в год, но это зависит от типа масла и условий эксплуатации.
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