Карлос Сайнс обзавёлся новым Ferrari Daytona SP3

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Теперь уже бывший гонщик команды Ferrari в Формуле 1 Карлос Сайнс получил новый дорожный суперкар в автосалоне в Монако.

Фото: Ferrari is licensed under Free More info Ferrari Daytona SP3

Испанский пилот стал владельцем лимитированной модели Daytona SP3, тираж которой составит всего 599 единиц. Одну из таких машин ранее приобрел его экс-напарник, монегаск Шарль Леклер.

Автомобиль оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 от Ferrari 812 Competizione, мощность которого достигает 840 л.с. и который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Стоимость Daytona SP3 начинается от 2 миллионов евро.

Данный суперкар окрашен в матовый серый цвет и дополнен продольной красной полосой. Он также имеет колесные диски в цвет кузова и красно-черный интерьер с отделкой из кожи и алькантары. Наличие небольших номеров "55" на кузове указывает на принадлежность автомобиля Карлосу Сайнсу — именно под этим номером испанский пилот выступает в Формуле 1.

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

