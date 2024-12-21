Карлос Сайнс обзавёлся новым Ferrari Daytona SP3

Теперь уже бывший гонщик команды Ferrari в Формуле 1 Карлос Сайнс получил новый дорожный суперкар в автосалоне в Монако.
Испанский пилот стал владельцем лимитированной модели Daytona SP3, тираж которой составит всего 599 единиц. Одну из таких машин ранее приобрел его экс-напарник, монегаск Шарль Леклер.
Автомобиль оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 от Ferrari 812 Competizione, мощность которого достигает 840 л.с. и который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Стоимость Daytona SP3 начинается от 2 миллионов евро.
Данный суперкар окрашен в матовый серый цвет и дополнен продольной красной полосой. Он также имеет колесные диски в цвет кузова и красно-черный интерьер с отделкой из кожи и алькантары. Наличие небольших номеров "55" на кузове указывает на принадлежность автомобиля Карлосу Сайнсу — именно под этим номером испанский пилот выступает в Формуле 1.
Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.
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