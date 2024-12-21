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Карлос Сайнс обзавёлся новым Ferrari Daytona SP3

1:14
Авто

Теперь уже бывший гонщик команды Ferrari в Формуле 1 Карлос Сайнс получил новый дорожный суперкар в автосалоне в Монако.

Ferrari Daytona SP3
Фото: Ferrari is licensed under Free More info
Ferrari Daytona SP3

Испанский пилот стал владельцем лимитированной модели Daytona SP3, тираж которой составит всего 599 единиц. Одну из таких машин ранее приобрел его экс-напарник, монегаск Шарль Леклер.

Автомобиль оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 от Ferrari 812 Competizione, мощность которого достигает 840 л.с. и который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Стоимость Daytona SP3 начинается от 2 миллионов евро.

Данный суперкар окрашен в матовый серый цвет и дополнен продольной красной полосой. Он также имеет колесные диски в цвет кузова и красно-черный интерьер с отделкой из кожи и алькантары. Наличие небольших номеров "55" на кузове указывает на принадлежность автомобиля Карлосу Сайнсу — именно под этим номером испанский пилот выступает в Формуле 1.

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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