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Южная Корея может ограничить импорт китайских автомобилей

2:24
Авто

Южная Корея планирует ввести пошлины на импорт китайских автомобилей, чтобы защитить свою автопромышленность от усиленной конкуренции. Этот шаг перекликается с мерами, уже введёнными США и ЕС, которые пытаются ограничить влияние китайских автопроизводителей на свои рынки.

BYD Seagull
Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD Seagull

Почему обсуждаются пошлины

Китайские бренды, такие как BYD, Geely и Chery, активно выходят на мировые рынки, предлагая конкурентоспособные электромобили и гибриды. Южная Корея — один из ключевых рынков, на который они нацелены.

Главные причины:

  • Подозрения в субсидировании: Южнокорейские власти начали расследование, чтобы выяснить, насколько существенна государственная поддержка китайских производителей и влияет ли она на добросовестную конкуренцию.
  • Ценовая политика: Привлекательные цены китайских автомобилей могут угрожать позициям местных брендов, таких как Hyundai и Kia.

Мировой контекст

Южная Корея не первая, кто предпринимает подобные шаги:

  • ЕС: В сентябре 2024 года Европейская комиссия установила пошлины до 35,5% на китайские электромобили, обвиняя производителей в нечестной конкуренции.
  • США: Вашингтон пошёл дальше, введя тарифы до 100% для некоторых категорий китайских автомобилей.
    Эти меры направлены на защиту внутренних рынков от демпинга и несправедливых конкурентных преимуществ.

Возможные последствия

Введение пошлин в Южной Корее может:

  • Увеличить стоимость китайских автомобилей, снизив их привлекательность для потребителей.
  • Поддержать местный автопром, укрепив позиции Hyundai и Kia, особенно в сегменте электромобилей.
  • Ограничить экспансию китайских брендов на международный рынок.

Однако, такие меры несут риски:

  • Ответные санкции со стороны Китая могут осложнить торговые отношения между странами.
  • Потребители могут столкнуться с ростом цен на весь спектр автомобилей.

Что будет дальше

Решение о введении пошлин и их размере будет принято после завершения расследования. Южнокорейский рынок, уже известный своей высокой конкуренцией, может столкнуться с новыми вызовами, если пошлины станут реальностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

BYD Co Ltd — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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