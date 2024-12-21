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Toyota Grand Highlander 2024 предлагает расширенные возможности для поездок с семьёй

1:27
Авто

В России стартовали продажи нового Toyota Grand Highlander 2024 года.

Toyota Grand Highlander
Фото: Toyota is licensed under Free More info
Toyota Grand Highlander

Один из дилеров в Ростове-на-Дону выставил на продажу модель Limited за 10,9 миллиона рублей. Данная версия является увеличенной модификацией Highlander, созданной для больших семей и любителей комфорта, сообщает SPEEDME.RU.

Toyota Grand Highlander оборудован 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 265 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом.

В комплектацию Limited входят различные современные функции, включая систему безопасности Toyota Safety Sense 3.0 с функцией предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и контроль слепых зон, многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, а также электроприводы для зеркал и крышки багажника. Кроме того, в автомобиле установлена медиасистема с 12,3-дюймовым экраном. Пользователи оценят беспроводную зарядку, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также наличие шести USB-портов.

Ключевым преимуществом Grand Highlander является просторный салон с полноценным третьим рядом сидений, который способен принять троих взрослых пассажиров.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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