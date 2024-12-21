Tesla сообщает о массовом отзыве автомобилей в США

Компания Tesla объявила об отзыве 694 304 автомобилей в США из-за проблем с системой контроля давления в шинах, как передает Reuters.
Неисправности были зафиксированы на моделях Model 3, Model Y и Cybertruck. Tesla подтвердила, что намерена устранить неполадки с помощью обновления программного обеспечения.
Датчик системы контроля давления в шинах (TPMS) может не сигнализировать о низком давлении в колесах, что повышает риск аварий, так как водители могут оказаться за рулем с недостаточно накачанными шинами.
Ранее компания уже сообщала об отзыве автомобилей: в ноябре было объявлено об отзыве более 2,4 тыс. электрических пикапов Cybertruck из-за неисправности приводного инвертора, которая может привести к потере тяги и повысить риск ДТП. Специалисты проведут бесплатную замену потенциально опасного компонента на отозванных автомобилях.
Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.
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