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С пользой и без неё — эксперты рассказали о системах помощи водителю

Авто

К полезным системам помощи водителю эксперты отнесли:

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине
  • Система контроля слепых зон помогает избежать столкновений в условиях плотного трафика.
  • Камера заднего вида и круговой обзор особенно полезны при парковке в ограниченных пространствах и в условиях плохой видимости.
  •  Автоматическое экстренное торможение (AEB) становится особенно ценным в зимний период.
  • Система, которая распознает не только автомобили, но и пешеходов, повышает безопасность на дороге.
  • Подогрев лобового стекла и зеркал является незаменимым атрибутом зимнего времени в большинстве регионов.
  • Ассистент удержания в полосе помогает поддерживать правильное направление движения на трассах и шоссе.

Бесполезными системами помощи водителю считаются:

  • Парковочный автопилот не всегда успешно справляется с узкими дворами и нестандартными местами для парковки.
  • Система распознавания дорожных знаков часто ошибается из-за особенностей разметки и состояния самих знаков.
  • Автоматическое переключение дальнего света может срабатываться слишком поздно, создавая дискомфорт для других водителей.
  • Голосовое управление мультимедиа зачастую не распознает команды на русском языке.

Эксперты советуют выбирать систему контроля слепых зон для городских поездок и длительных магистральных маршрутов.

Подогрев лобового стекла и зеркал считается важным для зимнего времени в большинстве регионов.

Уточнения

Мультимедиа (англ. multimedia) — данные, или содержание, которые представляются одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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