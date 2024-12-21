Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Лика Стар раскрыла, как Алла Пугачёва уничтожила её карьеру
Секреты ухода за сельдереем: что нужно знать каждому дачнику
Эти три тренда в интерьере устарели – узнайте, чем их заменить
Простое упражнение для создания идеального пресса
Ледяной спутник Сатурна хранит секреты древнего океана
Европейская автоиндустрия против китайских электромобилей
Чешский композитор Карел Свобода перед смертью позвонил сыну: о чём говорил музыкант
Центробанк пошёл на крайние меры! Эльвира Набиуллина обратилась к Деду Морозу из-за инфляции
Как вырастить зелень дома: секреты круглогодичного урожая

Простой способ продлить жизнь шин и сэкономить топливо

1:43
Авто

Многие водители пренебрегают уходом за шинами, не осознавая, что это может привести к авариям, повышенному расходу топлива и лишним затратам. Интернет-ресурс "Царьград" напоминает: соблюдение "принципа 3П" — проверенные шины, правильное давление и нагрузка — позволит избежать неприятностей и повысить безопасность на дороге.

шина
Фото: Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шина

Проверенные шины

Покупка дешёвых покрышек с сомнительным качеством может оказаться опасной. Эксперты подчёркивают, что резина должна соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. Только проверенные шины обеспечат надёжность и управляемость.

Правильное давление

Проверка давления в шинах перед каждым выездом — это основа безопасности. Рекомендованные значения обычно указаны на табличке внутри дверного проёма водителя.

  • Недостаток давления: ухудшает сцепление с дорогой, увеличивает расход топлива и приводит к быстрому износу покрышек.
  • Избыточное давление: может привести к повреждению шин и ухудшению управляемости.
    Соответствие нагрузке

Шины должны быть подобраны под вес и тип автомобиля. Несоответствие приводит к повреждениям, увеличению износа и ухудшению сцепления с дорогой.

Регулярная проверка

Чтобы избежать лишних затрат и повысить безопасность, проверяйте состояние шин хотя бы раз в месяц. Эксперты подчёркивают, что такие меры помогают сохранить управляемость автомобиля и сэкономить на ремонте.

Интернет-ресурс "Царьград" напоминает: соблюдение простого "принципа 3П" — это ключ к безопасной и комфортной езде.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Подоконник или холодильник: куда положить фрукты
Киев из-за неудач на фронте усилил удары по гражданским объектам России
ВОЗ предупреждает, что мир утопает в тревоге и депрессии
Россиянам раскрыли способ существенно сэкономить на покупке квартиры
Эти три совета сделают вашу дачу уютной и современной
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Витамин Е, калий и полезные жиры: всё, что вы не знали об авокадо
Три способа использования сосновых шишек на даче
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему домашние тренировки часто неэффективны?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.