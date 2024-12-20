Закон о б/у автозапчастях — как это повлияет на автовладельцев в России

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В России может быть разрешено применение подержанных запчастей при ремонте автомобилей по программе ОСАГО.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Пилотный проект планируется начать на Дальнем Востоке с наступающего года. Впоследствии проект может быть расширен и на другие регионы страны, сообщает "За рулем". Главной проблемой использования б/у деталей является необходимость контроля их качества и применения.

Нужно четко определить, в каких случаях можно использовать такие запчасти и как гарантировать их надежность. Качество восстановленных компонентов может варьироваться, что может привести к конфликтным ситуациям.

К примеру, один владелец автомобиля может получить качественную фару, тогда как другой — изделие, отремонтированное после аварии. Внешний вид такого ремонта способен повлиять на стоимость машины при продаже.

Дискуссии о возможности использования б/у запчастей в рамках ОСАГО ведутся уже несколько лет. Ранее ряд автопроизводителей отказался от этой идеи. Прежние вопросы остаются актуальными: отсутствие контроля срока службы и влияние на безопасность.

Более безопасным для финансов и здоровья автовладельцев выглядит предложение увеличить срок ремонта до 45 дней. Это позволит решить проблему через сервисные центры, а не полагаясь на собственные усилия.

Уточнения

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

