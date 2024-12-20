Россия запускает производство первого в мире автономного трактора-робота

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вместе с российскими разработчиками "умных" роботов презентовал первый в мире автономный трактор-робот, созданный с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив is licensed under Free More info Трактор-робот

Трактор с гибридным двигателем был разработан на базе промышленного полигона отечественной компании "Когнитив пилот", а общий объем инвестиций в проект составляет 3,5 миллиарда рублей.

Этот трактор предназначен для выполнения разнообразных задач в сферах сельского хозяйства, добычи нефти и газа, а также транспорта", - говорится в сообщении.

Автомобиль может работать в полностью автономном режиме с любыми навесными орудиями, включая возможность совместной работы в группе при выполнении задач "роем тракторов".

Серийное производство тракторов планируется начать на площадке "Когнитив пилот" в июне 2025 года.

Кроме того, было подписано соглашение с ПАО "Газпром" о системном внедрении новых роботов на базе искусственного интеллекта на предприятиях холдинга.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



