Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем опасна собачья слюна для человека: мнение специалистов
Экстренная помощь для проблемной кожи: секреты ухода для идеального лица
Юрий Стоянов рассказал, какую главу в своей автобиографии любит больше всего
Больше никакого хруста в бёдрах и коленях: 28-минутная тренировка для полной перезагрузки тела
Момент крушения пассажирского самолёта, летевшего в Грозный из Баку
Диетолог Кашицкая дала неожиданный совет для снижения уровня кортизола
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году
Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент

Экономия топлива зимой: как простые шаги могут сократить расходы

3:21
Авто

Зимняя эксплуатация автомобиля требует особого внимания, и одним из главных факторов для автовладельцев становится экономия топлива. От множества факторов зависит, сколько горючего будет тратить ваша машина в холодное время года — от состояния двигателя до выбора шин. Эксперт Адель Нургалеев рассказал, как уменьшить расходы на топливо, не ухудшая эксплуатацию автомобиля.

нефть
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефть

Важность исправности двигателя и топливной системы

Основное внимание стоит уделить исправности двигателя и его топливной системы. Малейшие неисправности, например, в электронных датчиках, могут значительно увеличить расход топлива. Также важно проверить состояние свечей зажигания: старые или загрязнённые электроды могут вызвать перебои в воспламенении смеси, что увеличивает расход до 10%.

Не менее важным моментом является состояние моторного масла, особенно в зимний период. Масло слишком высокой вязкости или устаревшее может значительно затруднить запуск двигателя, увеличивая время его разогрева. Важно, чтобы масло было подходящей вязкости (например, от 0W-20 до 0W-40 для зимнего периода) и своевременно заменялось согласно техническому регламенту.

Утепление двигателя

Если вы храните автомобиль на улице, стоит подумать о утеплении двигателя. Автоодеяло поможет поддерживать температуру двигателя, предотвращая его быстрое охлаждение. Это особенно полезно, если машину оставляют на несколько часов на морозе. Такие аксессуары могут улучшить топливную экономичность на 10-15%, облегчая запуск двигателя.

Влияние шин на экономию топлива

Шины также играют важную роль в расходе топлива. Зимняя резина по умолчанию менее экономична, чем летняя, а шипованные покрышки расходуют больше топлива, чем нешипованные "липучки". Однако такие шины обеспечивают лучшую проходимость по снегу и льду, предотвращая пробуксовки, что в итоге может привести к экономии топлива.

Помимо этого, важно поддерживать правильное давление в шинах. Из-за низких температур давление в шинах может снижаться, что увеличивает сопротивление и, как следствие, расход топлива. Регулярно проверяйте давление, чтобы поддерживать его на оптимальном уровне.

Лишний вес и манера вождения

Лишний вес в автомобиле также влияет на экономию топлива. При перевозке 100 кг дополнительного груза расход топлива может увеличиться на 0,3 литра на каждые 100 км. Выгрузите из автомобиля всё ненужное и освободите багажник и салон от лишних вещей.

Манера езды играет не менее важную роль. Избегайте резкого ускорения, торможений и буксования. На зимних дорогах лучше выбирать аккуратные маршруты и места для парковки. На дальних поездках старайтесь держать стабильную крейсерскую скорость, избегая частых остановок и резких торможений. Обычно на скорости от 80 км/ч расход топлива минимален.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Сводка с фронта: нанесён ракетный ответ за Казань, в Кривом Роге уничтожено общежитие с наёмниками Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Последние материалы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году
Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент
10 страшных катастроф, ставших частью космической истории
Зачем дачники собирают чесночную шелуху зимой?
Новый способ посадки картофеля, который экономит силы и время
На Викторию Боню подали иск о защите чести и достоинства
Орбитальные танцы: удивительное движение спутников Нептуна
Пинцет, нитка или воск: выбираем лучший способ коррекции бровей
Туристический бум в Японии — показатели растут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.