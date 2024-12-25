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Что выбрать вместо дорогостоящих запчастей: дёшево и доступно

1:59
Авто

Если вы хотите обновить внешний вид своего автомобиля, но при этом не переплачивать за дорогие оригинальные запчасти, есть альтернатива. В 2023 году в России начали выпускать пластиковые крылья и бамперы для популярных моделей машин, таких как Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и Mitsubishi. Эти детали изготавливаются по системе обратного инжиниринга, что позволяет сделать их дешевле и доступнее для автовладельцев.

Страховщик осматривает машину после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховщик осматривает машину после ДТП

Дефицит запчастей: как решается проблема

На рынке запчастей для японских и корейских автомобилей сложилась критическая ситуация: запасы комплектующих с разборок давно иссякли, а владельцы автомобилей вынуждены записываться в очередь, чтобы получить нужную деталь. В таких условиях пластиковые крылья и бамперы стали реальной альтернативой, обеспечивая возможность восстановить внешний вид автомобиля за приемлемую цену.

Цена на эти новые пластиковые компоненты на порядок ниже. Например, пара крыльев на Mitsubishi Pajero Sport первого или второго поколения стоит около 20 000 рублей, что гораздо дешевле, чем на рынке можно найти за аналогичную сумму ржавые или гнилые детали, часто с следами зашпаклевки. Пластик, как материал, не гниет и не подвержен коррозии, что делает его хорошей заменой для устаревших металлов.

Но есть и свои риски

Конечно, пластиковые запчасти — это не идеальный вариант. Неясно, как они будут вести себя при сильных морозах или в случае аварии. Однако, с учетом дефицита оригинальных запчастей, пластиковые компоненты представляют собой практичный и доступный способ привести машину в порядок.

На фоне дефицита качественных запчастей, такие предложения становятся все более востребованными на рынках вторичных запчастей и автосервисов.

Уточнения

Ба́мпер — энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай лёгкого удара) в виде бруса, расположенного спереди и сзади. Бампер является разновидностью буфера.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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