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Покупка нового автомобиля: как сэкономить тысячи рублей, следуя этим простым советам

2:47
Авто

Если вы хотите сэкономить при покупке автомобиля, следуя нескольким простым советам, это поможет вам найти выгодные варианты. Технический директор автомаркетплейса FRESH Максим Рязанов поделился своими рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, будь то покупка нового автомобиля или машины с пробегом.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Важность сравнения конкурентов

При выборе машины с пробегом, важно не зацикливаться на одной модели. Часто покупатели ориентируются на одну конкретную машину, которая привлекла их внимание, но не всегда эта модель является наилучшим выбором. По словам эксперта, всегда можно найти достойные альтернативы: например, вместо немецкого кроссовера можно рассмотреть корейский аналог, который будет не хуже по качеству, комфорту и безопасности. Важно всегда анализировать конкурентов в выбранном сегменте, чтобы сделать более выгодное предложение.

История автомобиля и отчеты

Не менее важным шагом является проверка истории автомобиля, особенно если вы покупаете машину с пробегом. Хорошие компании, занимающиеся продажей таких автомобилей, предоставляют отчеты по запросу, без обязательного визита в автосалон. Это позволяет избежать грубых ошибок при выборе машины, а также поможет вам на законных основаниях торговаться с продавцом, если отчет покажет какие-либо проблемы или несоответствия.

Расширьте географию поиска

Еще один способ найти более выгодный вариант — расширить географию поиска. В некоторых случаях можно сэкономить на межрегиональной разнице в ценах на вторичном рынке. Как отмечает эксперт, разница в цене может достигать до 30%, и это открывает возможности для более выгодной покупки.

Как сэкономить на новой машине

Для покупки нового автомобиля тоже есть несколько способов сэкономить. В первую очередь, не упустите специальные предложения от автодилеров и производителей. Часто можно получить скидки на покупку нового автомобиля через программы трейд-ин или с использованием автокредита. Кроме того, стоит обратить внимание на менее популярные модели или комплектации — они могут быть значительно дешевле, чем топовые версии.

Покупка онлайн и выгодные предложения по рестайлингу

Также можно сэкономить, покупая машину в онлайн-режиме. Это помогает избежать навязывания дополнительных услуг и опций, которые могут увеличивать стоимость автомобиля. Еще один способ — приобрести автомобиль с предыдущей моделью, когда после выхода новой модификации старые машины все еще продаются у автодилеров по более выгодной цене.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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