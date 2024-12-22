На какие автомобили вырастут цены в начале 2025 года

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На авторынке России нарастают тревожные ожидания. Новые ставки утилизационного сбора и нестабильность курса валют уже подталкивают цены вверх. Эксперты предупреждают: в 2025 году ситуация может стать еще более сложной.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автопарк

Прогнозы экспертов: неизбежный рост

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает, что рост цен затронет практически все категории автомобилей. Даже российские автопроизводители, зависимые от импортных компонентов, будут вынуждены пересмотреть свои прайсы, хоть и с небольшой задержкой.

"Подорожание коснется всех автомобилей. Валютная составляющая есть у всех машин, даже у отечественных. Но пока цены сдерживают складские запасы, которых хватит ненадолго", — утверждает Шапарин.

Утилизационный сбор как катализатор

Директор по продажам новых автомобилей холдинга Major Auto Дмитрий Паршенцев объясняет, что повышение ставок утилизационного сбора станет ключевым фактором подорожания. Особенно это затронет машины, которые не производятся на территории России.

"Все прайсы на импортные автомобили будут переписаны. Это неизбежно из-за растущей нагрузки на импорт", — отмечает Паршенцев.

Что ждать потребителям

Отечественные автомобили : задержка в изменении цен, но в долгосрочной перспективе подорожание неизбежно.

: задержка в изменении цен, но в долгосрочной перспективе подорожание неизбежно. Импортные авто : рост цен будет быстрым и значительным из-за утилизационного сбора и валютных колебаний.

: рост цен будет быстрым и значительным из-за утилизационного сбора и валютных колебаний. Складские машины: пока сохраняются запасы, цены могут оставаться относительно стабильными, но этот период ограничен.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

