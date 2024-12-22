Самые дешевые полноприводные кроссоверы: рейтинг декабря-2024

В России всегда ценили полноприводные автомобили, особенно в условиях сложного климата. Портал Carsweek составил рейтинг самых бюджетных полноприводных кроссоверов, которые можно приобрести в декабре 2024 года. Рассмотрим их подробнее.
Этот кроссовер открывает рейтинг благодаря цене от 2 380 900 рублей. С учетом скидок стоимость может снизиться до 2 миллионов рублей.
Характеристики и комплектация:
Лидер рынка, известный своей надёжностью и хорошими характеристиками. Цена полноприводной версии Elite — 2 499 000 рублей, а с учетом скидки — 2 399 000 рублей.
Характеристики и комплектация:
Аналог Hyundai Creta, производимый в России. Цена полноприводной версии Family — 2 707 000 рублей, возможны скидки.
Характеристики и комплектация:
Стоимость начинается от 2 899 900 рублей. При trade-in скидка достигает 300 000 рублей, а при сдаче авто Omoda — ещё 100 000 рублей.
Характеристики и комплектация:
Единственный автомобиль параллельного импорта в рейтинге. Цена версии Explorer Edition — 3 миллиона рублей, со скидками она снижается более чем на 200 000 рублей.
Характеристики и комплектация:
Эта модель стоит 3 070 000 рублей, но с учётом скидок цена может снизиться до 2 550 000 рублей.
Характеристики и комплектация:
Замыкает рейтинг модель российской сборки стоимостью 3 099 000 рублей. При trade-in цена снижается на 200 000 рублей.
Характеристики и комплектация:
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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