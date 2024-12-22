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Самые дешевые полноприводные кроссоверы: рейтинг декабря-2024

4:06
Авто

В России всегда ценили полноприводные автомобили, особенно в условиях сложного климата. Портал Carsweek составил рейтинг самых бюджетных полноприводных кроссоверов, которые можно приобрести в декабре 2024 года. Рассмотрим их подробнее.

Автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

1. XCite X-Cross 8

Этот кроссовер открывает рейтинг благодаря цене от 2 380 900 рублей. С учетом скидок стоимость может снизиться до 2 миллионов рублей.

Характеристики и комплектация:

  • Двигатель: 1,6-литровый турбомотор.
  • Трансмиссия: роботизированная коробка.
  • Комплектация: адаптивные фары, противотуманки, кресло водителя с памятью, 18-дюймовые диски, рейлинги, мультимедиа с большим экраном и Bluetooth.

2. Haval Jolion Elite

Лидер рынка, известный своей надёжностью и хорошими характеристиками. Цена полноприводной версии Elite — 2 499 000 рублей, а с учетом скидки — 2 399 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

  • Двигатель: 1,5-литровый (150 л. с.).
  • Трансмиссия: роботизированная.
  • Комплектация: зимний пакет (подогрев руля, сидений, стекол), кожаный руль, 10-дюймовый экран мультимедиа, рейлинги.

3. Solaric HC

Аналог Hyundai Creta, производимый в России. Цена полноприводной версии Family — 2 707 000 рублей, возможны скидки.

Характеристики и комплектация:

  • Двигатель: 1,6-литровый (121 л. с.).
  • Трансмиссия: механическая.
  • Комплектация: парктроник, камера заднего вида, подогрев сидений, кожаный руль, базовая мультимедиа.

4. Omoda C5 Drive

Стоимость начинается от 2 899 900 рублей. При trade-in скидка достигает 300 000 рублей, а при сдаче авто Omoda — ещё 100 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

  • Двигатель: 1,5-литровый турбомотор (150 л. с.).
  • Трансмиссия: вариатор.

5. CHERY Explore 06

Единственный автомобиль параллельного импорта в рейтинге. Цена версии Explorer Edition — 3 миллиона рублей, со скидками она снижается более чем на 200 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

  • Двигатель: 1,6-литровый турбомотор (197 л. с.).
  • Трансмиссия: роботизированная.
  • Салон: вертикальный экран, искусственная кожа, удобный тоннель.

6. Chery Tiggo 7 Pro Max Active

Эта модель стоит 3 070 000 рублей, но с учётом скидок цена может снизиться до 2 550 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

  • Двигатель: 150 л. с.
  • Трансмиссия: роботизированная.
  • Комплектация: парктроник, светодиодные фары, зимний пакет, дистанционный запуск.

7. Haval F7

Замыкает рейтинг модель российской сборки стоимостью 3 099 000 рублей. При trade-in цена снижается на 200 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

  • Двигатель: 1,5-литровый турбомотор.
  • Трансмиссия: роботизированная.
  • Комплектация: климат-контроль, зимний пакет, 10,25-дюймовая панель приборов, аудиосистема на 6 динамиков, бесключевой доступ.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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