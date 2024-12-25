Дефицит моторных масел: что ожидать в следующем году

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Замена моторного масла — это не только обязательная, но и важная процедура для любого автомобиля, будь то новенький китайский седан или старый отечественный авто. В 2024 году цены на моторные масла в России уже выросли на 8-10%, и это лишь начало. Спрос на масла продолжает расти, но на фоне таких изменений автовладельцы сталкиваются с серьезными проблемами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Дефицит масла: что будет дальше

Одной из основных проблем, с которой могут столкнуться автовладельцы в следующем году, станет дефицит качественного моторного масла. Эксперты утверждают, что ситуация будет ухудшаться. Причиной этому является не только рост цен, но и введение обязательной маркировки моторных масел, что может привести к дополнительным трудностям.

Маркировка будет требовать от производителей и поставщиков новых инвестиций — им придется закупать специальное оборудование и обучать персонал. Однако, как уверяют специалисты, значительного роста цен на масло это не приведет. Гораздо важнее то, что маркировка поможет снизить объем контрафактной продукции, которая на сегодняшний день широко представлена на рынке.

Как маркировка улучшит качество масел

Введение обязательной маркировки окажет позитивное влияние на качество моторных масел. Она поможет исключить подделки и товары сомнительного происхождения, которые могут привести к быстрому износу двигателя. Таким образом, автовладельцы получат больше гарантий в том, что масло, которое они покупают, соответствует заявленным стандартам и обеспечит надежную работу их автомобилей.

Уточнения

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.



