500 рублей за доработку машины: как избежать штрафа

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На российских дорогах наблюдается спорная тенденция: автомобилисты предпочитают снимать брызговики и дефлекторы, чтобы избежать штрафов. Но откуда берутся эти штрафы и действительно ли нужно демонтировать элементы? Разберемся в причинах и последствиях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Проблема в законодательстве

Согласно статье 12.5 КоАП РФ, эксплуатация автомобиля с внесенными изменениями, которые не были согласованы с ГАИ или предусмотрены производителем, грозит штрафом в 500 рублей. Кроме того, водителям приходится устранять нарушения и проходить внеочередной техосмотр. Однако законы не всегда однозначны: они требуют наличия таких элементов, как брызговики, но при этом запрещают использование неоригинальных деталей.

Заводская комплектация или опция

Не все автомобили оснащены брызговиками с завода. В некоторых моделях это дополнительная опция, заменяемая конструктивными особенностями, например, особой формой бамперов или подкрылков. Эти решения соответствуют нормам Технического регламента, а установка дополнительных элементов может оказаться излишней. Дефлекторы же изначально не входят в комплектацию большинства автомобилей.

Как определить необходимость брызговиков

Для понимания, нужны ли брызговики или дефлекторы на конкретной модели, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации. Именно этот документ регламентирует обязательные и опциональные элементы в соответствии со стандартами производителя.

Роль дилера

Если остаются сомнения, стоит проконсультироваться у официального дилера. Он сможет не только дать точное разъяснение, но и предложить сертифицированные аксессуары, адаптированные для вашей модели. Правда, такие детали обычно стоят дороже, чем аналоги из массового производства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

