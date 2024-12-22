Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс у животных и людей: как крепкие отношения влияют на эмоциональное состояние
5 зимних уходовых средств, которые вредят вашей коже
Анна Нетребко получила престижную награду на фестивале в Италии
Необычная забота: почему мама-кошка удаляет вибриссы котятам
Продлите молодость на 10 лет: необычная диета для тех, кому за 30 лет
Жизнь на адреналине — в Англии построили жилье рядом с трассой Формулы-1
Психиатр объяснил, что такое нервный срыв на примере певицы Анны Седоковой
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Как создать уютный книжный уголок даже в небольшой квартире

Пять привычек, которые убивают автоматическую коробку передач

2:39
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — настоящий шедевр инженерии, но даже она может выйти из строя, если не соблюдать элементарных правил эксплуатации. Как избежать распространенных ошибок, которые часто приводят к дорогостоящему ремонту? Разберем ключевые моменты.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Радиатор АКПП: больше, чем кажется

Классическая АКПП оснащена собственным радиатором для охлаждения трансмиссионной жидкости. Однако мало кто задумывается о необходимости регулярного ухода за ним. Забитый грязью радиатор снижает эффективность охлаждения, что может привести к перегреву трансмиссионного масла и повреждению коробки. Регулярная проверка и чистка радиатора избавят вас от этих проблем.

Подходите к защите двигателя с умом

Установка массивной защиты двигателя может обернуться перегревом. Особенно это критично летом, когда жара и пробки создают дополнительные риски. Такая защита может ухудшить циркуляцию воздуха и негативно повлиять на состояние масла в двигателе и АКПП. Подбирайте легкие и грамотно сконструированные пластины, учитывающие вентиляцию.

Только подходящее масло

Использование неподходящей трансмиссионной жидкости — одна из главных ошибок. Некоторые водители смешивают жидкости разных типов, не подозревая, что это вызывает образование осадка и ускоряет износ деталей. Пополняйте уровень масла только рекомендованной производителем жидкостью.

Замена масла: не верьте маркетингу

Многие производители заявляют, что трансмиссионное масло в их коробках — "вечное". Но это миф. Замена масла каждые 60 000 км — необходимая мера для сохранения работоспособности коробки. Если автомобиль часто подвергается повышенным нагрузкам, срок лучше сократить до 40 000 км.

Прогрев АКПП зимой — не миф

Зимой коробка передач особенно уязвима. Резкий старт сразу после запуска двигателя может нарушить герметичность уплотнений в гидроблоке, что в будущем приведет к дорогостоящему ремонту. Перед началом движения дайте АКПП прогреться до рабочей температуры.

Чтобы продлить срок службы АКПП, достаточно соблюдать несколько простых правил. Регулярный уход за радиатором, использование подходящего масла, своевременная замена и правильный прогрев зимой — всё это поможет избежать больших затрат на ремонт и сохранить автомобиль в отличном состоянии.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Российский шоу-бизнес
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги Аудио 
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Пронзительный фальцет Зеленского. С чьей пулей бродит по Украине всадник без головы Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Горькие огурцы больше не проблема: три секрета
Россияне стали реже выкупать имущество из ломбарда
Рельефная спина и мощные плечи после 50 лет: зимняя тренировка для любого возраста
Анастасия Панина рассказала, что стала актрисой случайно
Секреты зимнего макияжа: как не поддаться сухости и раздражениям
Новый этап в разработке космического аппарата "Аист-2Т"
Актёр Ян Цапник раскрыл, как получил роль в известном телесериале с Сергеем Безруковым
Самые вредные пищевые сочетания, о которых вы не знали
Невеста Григория Лепса прилетела из Лондона ради встречи с артистом
Как выбрать идеальный брелок для сумки: советы стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.