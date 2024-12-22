Пять привычек, которые убивают автоматическую коробку передач

2:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — настоящий шедевр инженерии, но даже она может выйти из строя, если не соблюдать элементарных правил эксплуатации. Как избежать распространенных ошибок, которые часто приводят к дорогостоящему ремонту? Разберем ключевые моменты.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Радиатор АКПП: больше, чем кажется

Классическая АКПП оснащена собственным радиатором для охлаждения трансмиссионной жидкости. Однако мало кто задумывается о необходимости регулярного ухода за ним. Забитый грязью радиатор снижает эффективность охлаждения, что может привести к перегреву трансмиссионного масла и повреждению коробки. Регулярная проверка и чистка радиатора избавят вас от этих проблем.

Подходите к защите двигателя с умом

Установка массивной защиты двигателя может обернуться перегревом. Особенно это критично летом, когда жара и пробки создают дополнительные риски. Такая защита может ухудшить циркуляцию воздуха и негативно повлиять на состояние масла в двигателе и АКПП. Подбирайте легкие и грамотно сконструированные пластины, учитывающие вентиляцию.

Только подходящее масло

Использование неподходящей трансмиссионной жидкости — одна из главных ошибок. Некоторые водители смешивают жидкости разных типов, не подозревая, что это вызывает образование осадка и ускоряет износ деталей. Пополняйте уровень масла только рекомендованной производителем жидкостью.

Замена масла: не верьте маркетингу

Многие производители заявляют, что трансмиссионное масло в их коробках — "вечное". Но это миф. Замена масла каждые 60 000 км — необходимая мера для сохранения работоспособности коробки. Если автомобиль часто подвергается повышенным нагрузкам, срок лучше сократить до 40 000 км.

Прогрев АКПП зимой — не миф

Зимой коробка передач особенно уязвима. Резкий старт сразу после запуска двигателя может нарушить герметичность уплотнений в гидроблоке, что в будущем приведет к дорогостоящему ремонту. Перед началом движения дайте АКПП прогреться до рабочей температуры.

Чтобы продлить срок службы АКПП, достаточно соблюдать несколько простых правил. Регулярный уход за радиатором, использование подходящего масла, своевременная замена и правильный прогрев зимой — всё это поможет избежать больших затрат на ремонт и сохранить автомобиль в отличном состоянии.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

