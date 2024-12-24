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Как доработать лопату для зимних работ: советы, которые помогут справиться со льдом

1:59
Авто

Зимняя эксплуатация автомобиля требует особого внимания и знаний. Эксперт Алексей Ревин поделился с читателями несколькими необычными приемами, которые могут значительно облегчить жизнь водителю в холодное время года.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Как правильно использовать бустер при разряженной АКБ

Если аккумулятор автомобиля разряжен, и двигатель не заводится, бустер может стать настоящим спасением. Однако у большинства подобных приборов бывают тонкие провода и слабые «крокодилы», что делает сразу же подключить бустер и завести машину довольно сложным. Алексей Ревин советует подключить провода к клеммам аккумулятора и подождать несколько минут, чтобы энергия от бустера успела перетечь в аккумулятор. Только после этого можно пробовать запускать двигатель — это увеличит вероятность успешного старта.

Забота о дворниках зимой

С ухудшением работы дворников сталкивается каждый автовладелец. Это связано с тем, что с течением времени шарнир на поводке дворника может начать корродировать из-за воздействия влаги, что снижает подвижность механизма. В результате пружина не может достаточно сильно прижать стеклоочиститель к стеклу, и щетка становится менее эффективной. Чтобы этого избежать, следует периодически смазывать шарнир и разрабатывать его, покачивая поводок. Это поможет восстановить нормальную работу дворников.

Доработка лопаты для борьбы с льдом и снегом

Алексей Ревин также дал совет для тех, кто сталкивается с трудностями при очищении машины от снега и льда. Он рекомендует доработать штыковую лопату, отрезав её острый каплевидный конец, в результате чего рабочая поверхность станет более прямоугольной. Такая форма лопаты позволит легче справляться с льдом и слежавшимся снегом, делая процесс уборки снега намного проще.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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