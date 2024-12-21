Новогодние рейды ГИБДД: чего ждать автомобилистам в праздничные дни

С приближением новогодних каникул дорожная полиция России усиливает контроль на трассах и в населённых пунктах. Главная цель рейдов — минимизировать число аварий и повысить безопасность на дорогах в этот напряжённый период.
Инспекторы ГИБДД уделят особое внимание:
Наиболее масштабные рейды ожидаются вблизи оживлённых трасс, торговых центров, вокзалов и мест загородного отдыха. В Москве и Подмосковье проверки начались уже в декабре и продлятся до 8 января 2025 года.
Тактика работы:
Если у инспектора возникнут подозрения, водитель будет проверен на алкотестере или направлен на медицинское освидетельствование. За управление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены:
Кроме того, наказание распространяется и на тех, кто передал управление автомобилем нетрезвому водителю. Отказ от освидетельствования приравнивается к аналогичному нарушению и влечёт такие же последствия.
Новогодние рейды — не только мера борьбы с правонарушениями, но и способ предотвращения трагедий на дорогах. Снижение числа аварий в этот период — приоритет для инспекторов ГИБДД.
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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