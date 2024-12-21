Новогодние рейды ГИБДД: чего ждать автомобилистам в праздничные дни

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С приближением новогодних каникул дорожная полиция России усиливает контроль на трассах и в населённых пунктах. Главная цель рейдов — минимизировать число аварий и повысить безопасность на дорогах в этот напряжённый период.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Кто в зоне риска

Инспекторы ГИБДД уделят особое внимание:

Нетрезвым водителям : это главный приоритет рейдов, так как праздники традиционно сопровождаются риском вождения в состоянии опьянения.

: это главный приоритет рейдов, так как праздники традиционно сопровождаются риском вождения в состоянии опьянения. Водителям, перевозящим детей : проверки направлены на соблюдение правил перевозки юных пассажиров.

: проверки направлены на соблюдение правил перевозки юных пассажиров. Таксистам: усиленное внимание связано с увеличением числа заказов в праздничные дни.

Где и как будут проходить проверки

Наиболее масштабные рейды ожидаются вблизи оживлённых трасс, торговых центров, вокзалов и мест загородного отдыха. В Москве и Подмосковье проверки начались уже в декабре и продлятся до 8 января 2025 года.

Тактика работы:

Массовые выборочные проверки: на определённых участках трасс инспекторы в течение короткого времени проверяют максимальное число автомобилей.

на определённых участках трасс инспекторы в течение короткого времени проверяют максимальное число автомобилей. Мобильные посты: после завершения проверки на одной локации сотрудники оперативно перемещаются на следующий участок.

после завершения проверки на одной локации сотрудники оперативно перемещаются на следующий участок. Оснащение постов: на маршрутах устанавливаются временные зоны с сигнальными конусами и освещением для обозначения постов.

Алкогольное опьянение за рулём: что грозит нарушителям

Если у инспектора возникнут подозрения, водитель будет проверен на алкотестере или направлен на медицинское освидетельствование. За управление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены:

Штраф в размере 30 000 рублей.

Лишение прав на срок от 18 месяцев до 2 лет.

Кроме того, наказание распространяется и на тех, кто передал управление автомобилем нетрезвому водителю. Отказ от освидетельствования приравнивается к аналогичному нарушению и влечёт такие же последствия.

Почему это важно

Новогодние рейды — не только мера борьбы с правонарушениями, но и способ предотвращения трагедий на дорогах. Снижение числа аварий в этот период — приоритет для инспекторов ГИБДД.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

