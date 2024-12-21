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Пять правил, которые продлят срок службы вашего автомобиля

2:06
Авто

Сохранить свой автомобиль в отличном состоянии на долгие годы возможно, если следовать простым, но важным рекомендациям. Специалисты издания SPEEDME.RU рассказали, какие правила помогут избежать поломок и дорогостоящего ремонта.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Замена масла: залог здоровья двигателя

Моторное масло необходимо менять каждые 8–10 тысяч километров или раз в год. В условиях интенсивной эксплуатации, например в городе или при частых поездках на большие расстояния, этот интервал стоит сократить до 7,5 тысяч километров. Выбирайте только качественное масло от проверенных брендов — это защитит двигатель от износа и сбоев.

Качество топлива имеет значение

Эксперты предупреждают, что использование некачественного бензина грозит засорением топливной системы. Заправляйтесь на проверенных сетевых АЗС, но выбирайте премиальное топливо только если это рекомендовано производителем.

Стиль вождения

Резкие манёвры, высокие обороты и агрессивная езда ускоряют износ деталей автомобиля. Спокойный стиль вождения, напротив, снижает нагрузку на двигатель, трансмиссию и подвеску, продлевая срок службы автомобиля.

Влияние коротких поездок

Частые поездки на небольшие расстояния мешают двигателю прогреться до рабочей температуры, что приводит к повышенному износу его компонентов. По возможности старайтесь избегать таких поездок или комбинировать их с более длительными маршрутами.

Регулярное техническое обслуживание

Профилактический осмотр помогает выявить проблемы на ранней стадии. Проверяйте подвеску, тормозную систему и другие ключевые узлы автомобиля как минимум раз в год. Это позволит предотвратить серьёзные поломки и сэкономить на ремонте.

Соблюдение этих рекомендаций не только сбережёт ваш автомобиль, но и сделает эксплуатацию более безопасной и комфортной.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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