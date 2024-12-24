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Ушла легенда: последний автомобиль с мотором VR6

2:07
Авто

Компания Volkswagen официально прекратила выпуск автомобилей с двигателем VR6, который стал частью их линейки ещё в начале 1990-х. Этот агрегат, с углом развала цилиндров, который приближает его к рядному двигателю, стал символом в автомобильной промышленности, производясь более 30 лет. Последней моделью, которая была оснащена VR6, стал вседорожник Volkswagen Atlas.

двигатель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
двигатель

Двигатель VR6: уникальная конфигурация

Семейство двигателей VR6 получило своё название благодаря характерному углу развала цилиндров, который был меньше, чем у традиционных V-образных двигателей. Это позволило VR6 быть компактным и мощным. В разные годы Volkswagen использовал такие моторы на самых разных моделях — от спортивного Corrado и культового Beetle до более крупных машин, таких как Touareg и Phaeton. Кроме того, VR6 также встречался на автомобилях других брендов, входящих в концерн Volkswagen.

Когда прекратили выпуск VR6

Хотя в Европе автомобили с этим двигателем перестали выпускать ещё в 2010-х годах, на некоторых локальных рынках, включая США, Volkswagen продолжал устанавливать VR6 до последнего времени. О прекращении использования этого двигателя в кроссовере Atlas компания объявила в 2023 году, во время его рестайлинга. Однако в продаже ещё можно встретить автомобили с дорестайлинговым VR6, так как производство продолжалось какое-то время после официального заявления.

Мощность и долговечность двигателя

В финальной версии VR6 имел рабочий объём 3,6 литра и развивал мощность в 280 л. с. За годы производства Volkswagen выпустил около 1,87 миллиона таких двигателей, что подчеркивает его популярность и долгую историю в автомобильной промышленности.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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