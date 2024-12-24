Ушла легенда: последний автомобиль с мотором VR6

Компания Volkswagen официально прекратила выпуск автомобилей с двигателем VR6, который стал частью их линейки ещё в начале 1990-х. Этот агрегат, с углом развала цилиндров, который приближает его к рядному двигателю, стал символом в автомобильной промышленности, производясь более 30 лет. Последней моделью, которая была оснащена VR6, стал вседорожник Volkswagen Atlas.
Семейство двигателей VR6 получило своё название благодаря характерному углу развала цилиндров, который был меньше, чем у традиционных V-образных двигателей. Это позволило VR6 быть компактным и мощным. В разные годы Volkswagen использовал такие моторы на самых разных моделях — от спортивного Corrado и культового Beetle до более крупных машин, таких как Touareg и Phaeton. Кроме того, VR6 также встречался на автомобилях других брендов, входящих в концерн Volkswagen.
Хотя в Европе автомобили с этим двигателем перестали выпускать ещё в 2010-х годах, на некоторых локальных рынках, включая США, Volkswagen продолжал устанавливать VR6 до последнего времени. О прекращении использования этого двигателя в кроссовере Atlas компания объявила в 2023 году, во время его рестайлинга. Однако в продаже ещё можно встретить автомобили с дорестайлинговым VR6, так как производство продолжалось какое-то время после официального заявления.
В финальной версии VR6 имел рабочий объём 3,6 литра и развивал мощность в 280 л. с. За годы производства Volkswagen выпустил около 1,87 миллиона таких двигателей, что подчеркивает его популярность и долгую историю в автомобильной промышленности.
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