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Секреты правильной промывки: как избежать повреждений двигателя

2:48
Авто

Промывка двигателя — это необходимая процедура для поддержания его в рабочем состоянии. Со временем на внутренних компонентах мотора скапливаются различные загрязнения, такие как нагар и шлам, которые ухудшают работу двигателя. Эти отложения повышают вязкость и кислотность масла, что в свою очередь приводит к засорению масляных каналов и перегреву системы. Для предотвращения таких проблем важно периодически очищать двигатель, обеспечивая его нормальную работу.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Когда стоит прибегать к промывке

Промывка мотора становится особенно важной, когда вы меняете марку масла или переходите на другой тип смазки. Этот процесс помогает избавиться от старых отложений и подготовить систему к новым условиям эксплуатации. Промывка рекомендуется и при переходе на масла с различной базовой основой, что позволяет избежать загрязнений и повреждений.

Что такое мягкая промывка

Мягкая промывка — это способ очистки двигателя, при котором в старое масло добавляется специальное средство. Оно помогает расщепить и вывести отложения, очищая детали мотора и не забивая масляные каналы. Мягкая промывка значительно дешевле и быстрее, чем разборка двигателя, но её нужно использовать правильно, чтобы избежать неприятных последствий.

Почему нельзя задерживать промывку в двигателе

Одним из самых важных моментов в процедуре промывки является соблюдение времени её использования. Промывка не должна оставаться в двигателе дольше, чем указано в инструкции производителя. Если нарушить это правило, на стенках мотора начнёт скапливаться сажа, а образующийся абразив между поршнем и цилиндрами приведёт к царапинам и повреждениям. В результате мотор будет изнашиваться быстрее, а риск серьёзных поломок возрастает.

Что произойдёт, если промывку оставить дольше

Если промывка остаётся в двигателе слишком долго, её диспергирующие присадки начинают разрушать не только загрязнения, но и компоненты масла. Сульфатная зольность промывки повышается, что вызывает образование сажи и абразивных частиц. Эти частички начинают царапать внутренние поверхности мотора, ускоряя его износ. В результате этого мотор может выйти из строя гораздо раньше, чем вы ожидали.

Как избежать повреждений

Чтобы избежать нежелательных последствий, важно следовать инструкциям по использованию промывки и вовремя менять масло. Также стоит помнить, что мягкая промывка не является панацеей и её применение не заменяет регулярного обслуживания двигателя.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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