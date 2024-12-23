Пять рекордов за сутки: что удивительного показали Mitsubishi

Как вы думаете, что объединяет автомобили, произведения искусства и животных? Всё это можно встретить в Книге рекордов Гиннесса. Среди уникальных достижений — невероятные успехи техники, в том числе и автомобиля, созданного японской компанией Mitsubishi.
Чтобы подчеркнуть возможности своих машин, производитель решился на смелый шаг и за одни сутки установил сразу пять мировых рекордов. Эти достижения были официально зарегистрированы в Книге рекордов Гиннесса и стали настоящим событием для автомобильного мира.
Мероприятие проходило в Канаде, на льду легендарного Озера призраков. Для испытаний были выбраны полноприводные модели Outlander и Outlander Sport. Условия, приближённые к экстремальным, стали отличной проверкой инженерных решений и технологий. В течение 24 часов автомобили установили следующие рекорды:
Эти достижения не только демонстрируют мощь и управляемость автомобилей Mitsubishi, но и подчёркивают их пригодность для сложных условий эксплуатации. Японский производитель ещё раз доказал своё право на лидерство на мировом автомобильном рынке.
Рекорды в технике охватывают различные области: скорость автомобилей, достижения в авиации, железнодорожных перевозках и других сферах. Это всегда предельные результаты, подтверждённые строгими измерениями.
Mitsubishi Group (яп. 三菱グループ Мицубиси гуру: пу) (по-русски "Мицуби́си груп") — японский конгломерат, один из первых дзайбацу.
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