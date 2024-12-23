Долгий прогрев двигателя: что нужно знать, чтобы избежать проблем

Прогрев двигателя перед поездкой — привычная зимняя процедура для многих автовладельцев. Однако, как напоминает директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов, длительный холостой прогрев не только бесполезен, но и может нанести вред вашему автомобилю и окружающей среде.

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Чему вредит долгий холостой прогрев

Ускоренный износ двигателя

Современные двигатели рассчитаны на прогрев в процессе движения, а не на холостых оборотах. При длительном прогреве:

образуется нагар на стенках цилиндров и свечах зажигания,

снижается эффективность работы двигателя,

сокращается срок его службы.

Негативное влияние на экологию

Прогрев на холостых сопровождается выбросом токсичных веществ, что:

ухудшает качество воздуха,

негативно влияет на здоровье окружающих.

Повышенный расход топлива

Длительная работа двигателя на месте приводит к перерасходу топлива и увеличению нагрузки на топливный насос и систему подачи топлива.

Риск перегрева и возгорания

Оставленный без присмотра автомобиль с работающим двигателем особенно опасен, если у него:

изношенная электропроводка,

неисправная система охлаждения.

Это может привести к перегреву отдельных узлов и даже к пожару.

Что делать вместо длительного прогрева

Эксперт советует минимизировать прогрев двигателя на месте и начинать движение сразу после запуска мотора. При этом рекомендуется ехать на низких оборотах, позволяя автомобилю постепенно прогреться в движении. Это более эффективно и безопасно как для машины, так и для окружающей среды.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

