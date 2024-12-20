Безопасность на парковке: складывать зеркала или нет

С приближением Нового года проблема парковки становится всё актуальнее. Переполненные стоянки у торговых центров заставляют автомобилистов искать любые способы защитить свои машины.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

Однако в последнее время среди водителей появился необычный тренд — не складывать боковые зеркала на парковке. Инспекторы ГАИ объяснили, почему это не лучший вариант.

Почему водители не складывают зеркала

Некоторые автомобилисты полагают, что разложенные боковые зеркала делают автомобиль визуально шире, отпугивая соседей от слишком близкой парковки. Но такая тактика может обернуться негативными последствиями:

В условиях тесных стоянок зеркала становятся уязвимыми к повреждениям.

В суматохе перед праздниками они могут быть случайно задеты другими автомобилями или даже пешеходами.

Почему складывать зеркала необходимо

Защита от повреждений

Современные боковые зеркала нередко оснащены электроникой — камерами, индикаторами мёртвых зон и парковочными системами. Повреждение таких элементов может обойтись владельцу в значительную сумму.

Современные боковые зеркала нередко оснащены электроникой — камерами, индикаторами мёртвых зон и парковочными системами. Повреждение таких элементов может обойтись владельцу в значительную сумму. Безопасность на парковке

На узких стоянках сложенные зеркала уменьшают вероятность столкновений со стенами, столбами или соседними авто.

На узких стоянках сложенные зеркала уменьшают вероятность столкновений со стенами, столбами или соседними авто. Юридические риски

По статье 12.5 КоАП РФ эксплуатация автомобиля с повреждёнными боковыми зеркалами запрещена. За это нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Защита кузова: нужны ли дополнительные меры

Многие автомобили уже оборудованы защитными элементами, такими как:

молдинги — защищают кузов от ударов дверями соседних авто;

— защищают кузов от ударов дверями соседних авто; пластиковые обвесы на кроссоверах — предотвращают сколы и вмятины.

Однако эти меры не могут заменить защиту боковых зеркал.

Рекомендации от экспертов

Используйте электропривод для складывания зеркал, если он предусмотрен.

Паркуйтесь вдали от мест с повышенной активностью — въездов, выходов или зон с большими тележками.

Регулярно проверяйте исправность механизмов зеркал, чтобы они работали без перебоев.

Складывание зеркал — простое, но эффективное решение, которое сохранит не только внешний вид автомобиля, но и ваше спокойствие.

Уточнения

Зе́ркало за́днего ви́да — зеркало, установленное на транспортном средстве и позволяющее водителю видеть происходящее сзади.

