Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать грунт для лилий и добиться обильного цветения
Новые правила на дорогах: что ждёт водителей в 2025 году
Дедолларизация идёт полным ходом! Молдавия решила перейти на евро
Исследование показало, как остановить норовирус в общественных местах
Почему автомобили китайской сборки дешевле, но не всегда лучше
Эти аппетитные блинчики удивят ваших гостей своей начинкой
Как добиться богатого урожая груши
Уникальная звезда нарушила законы звёздной эволюции
Народные методы борьбы с бурой пятнистостью клубники

Ошибки водителей: за что можно потерять права при замене деталей

1:57
Авто

Большинство автовладельцев не догадываются, что замена некоторых деталей автомобиля без согласования с ГАИ может привести к серьёзным штрафам и даже лишению водительских прав. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, любое несанкционированное вмешательство в конструкцию авто может повлечь штраф до 5000 рублей, а при повторном нарушении — лишение прав до одного года.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Какие детали нельзя менять без согласования

Внешние компоненты

Под запрет попадают такие элементы, как:

  • бамперы,
  • обвесы,
  • спойлеры,
  • фары,
  • боковые зеркала,
  • рейлинги.

Эти элементы должны быть сертифицированы или одобрены аккредитованной лабораторией. Их установка без проверки может представлять опасность при ДТП или на высоких скоростях.

Стекла и зеркала

Замена лобового, боковых или задних стекол на нестандартные аналоги также требует согласования. Эти детали должны соответствовать стандартам безопасности и не создавать опасные осколки при аварии.

Салон автомобиля

Самовольная замена:

  • рулевого колеса,
  • сидений,
  • передней панели,
  • центральной консоли —

строго запрещена, так как такие вмешательства могут ослабить защитные функции конструкции.

Блоки управления двигателем

Попытки увеличить мощность двигателя через модификацию управляющих блоков без разрешения считаются нарушением.

Колёсные диски

Замена штатных дисков на аналоги с неподходящими размерами способна повлиять на управляемость автомобиля, нагрузку на подвеску и трансмиссию, а также искажать показания спидометра.

Как узаконить изменения

Чтобы легализовать любые модификации, необходимо:

  • обратиться в ГАИ,
  • получить разрешение,
  • убедиться, что изменения соответствуют требованиям безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут
Экономика и бизнес
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Исследование показало, как остановить норовирус в общественных местах
Ошибки водителей: за что можно потерять права при замене деталей
Почему автомобили китайской сборки дешевле, но не всегда лучше
Эти аппетитные блинчики удивят ваших гостей своей начинкой
Как добиться богатого урожая груши
Уникальная звезда нарушила законы звёздной эволюции
Народные методы борьбы с бурой пятнистостью клубники
Угроза астероидов вокруг Земли оказалась ниже ожиданий
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Нарколог Холдин объяснил 2 ключевые опасности конфет с алкоголем для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.