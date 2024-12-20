Подорожание на рынке запчастей: как изменился справочник по ОСАГО

В России обновился справочник средней стоимости автозапчастей, который используется для расчёта ремонта по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в новой редакции заметнее всего подорожали запчасти для автомобилей LADA и Volkswagen.
С сентября 2024 года стоимость автозапчастей выросла в среднем на 0,5%, однако динамика существенно варьируется для разных брендов:
При этом некоторые марки показали снижение цен:
Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что ситуация на рынке автозапчастей стабилизировалась, но динамика цен всё ещё зависит от конкретных марок и моделей.
Рост цен связан с:
Справочник цен обновляется на основе мониторинга рынка, включая исследования, проведённые в июне-июле 2024 года. Он учитывает доступность запчастей, их стоимость, а также расходы, связанные с их производством, транспортировкой и реализацией.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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