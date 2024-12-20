Подорожание на рынке запчастей: как изменился справочник по ОСАГО

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

В России обновился справочник средней стоимости автозапчастей, который используется для расчёта ремонта по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в новой редакции заметнее всего подорожали запчасти для автомобилей LADA и Volkswagen.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Основные изменения

С сентября 2024 года стоимость автозапчастей выросла в среднем на 0,5%, однако динамика существенно варьируется для разных брендов:

LADA: рост цен на 3,2%;

рост цен на 3,2%; Volkswagen: увеличение на 2,5%;

увеличение на 2,5%; Renault: подорожание на 2,1%;

подорожание на 2,1%; Kia: рост на 1,9%.

При этом некоторые марки показали снижение цен:

Audi: уменьшение на 1,5%;

уменьшение на 1,5%; Mazda и Mitsubishi: снижение примерно на 2,5%.

Причины изменений

Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что ситуация на рынке автозапчастей стабилизировалась, но динамика цен всё ещё зависит от конкретных марок и моделей.

Рост цен связан с:

Изменением доступности запчастей : на рынок влияет снижение объёма предложения и сложности в оплате товаров, поступающих из-за рубежа.

: на рынок влияет снижение объёма предложения и сложности в оплате товаров, поступающих из-за рубежа. Повышением издержек продавцов и поставщиков: транспортные и логистические расходы продолжают расти, что отражается на конечной стоимости.

Как формируется справочник

Справочник цен обновляется на основе мониторинга рынка, включая исследования, проведённые в июне-июле 2024 года. Он учитывает доступность запчастей, их стоимость, а также расходы, связанные с их производством, транспортировкой и реализацией.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

