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Почему автомобили китайской сборки дешевле, но не всегда лучше

2:50
Авто

Автомобили популярных марок, собранные в Китае, всё чаще появляются на российских дорогах. Hyundai, Volkswagen, Toyota, Kia, Honda и даже премиальные BMW и Audi адаптируют свои модели для китайского рынка, а затем поставляют их в другие страны, включая Россию. Однако такие автомобили имеют множество отличий от оригинальных моделей.

Автопарк
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автопарк

В чём разница

Контроль качества и адаптация

Производство автомобилей в Китае осуществляется под контролем автоконцернов, что обеспечивает соответствие базовым стандартам. Однако адаптация к местным условиям влечёт за собой изменения в комплектации, безопасности и дизайне.

Комплектация и технические характеристики

  • Honda ZR-V: китайская версия оснащена двигателем мощностью 182 л.с. (против 178 л.с. в японской версии), но отличается по габаритам: длина меньше на 2 мм, высота — на 9 мм.
  • Kia Sportage: изменён дизайн, уменьшены длина и ширина, а высота увеличена. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 200 л.с. или атмосферный двигатель на 161 л.с. В стандартной комплектации даже для дорогих версий отсутствует подогрев сидений.
  • Toyota Corolla (Levin): китайская гибридная версия лишена полного привода, её аккумулятор поставляет BYD.
  • Jetta VS5: модель на базе Skoda Karoq с удлинённым кузовом, адаптированная для китайских потребителей.

Премиальные марки

BMW и Audi выпускают в Китае удлинённые версии своих моделей, добавляя к названию букву "L". Например, BMW X5L имеет увеличенную колёсную базу, приближаясь по размерам к X7.

Использование местных комплектующих

Для автомобилей китайской сборки характерно максимальное использование локальных материалов и узлов, включая кузовные детали, элементы интерьера и трансмиссию. Это позволяет снизить себестоимость, но иногда влияет на качество.

Влияние на потребителя

На первый взгляд изменения могут показаться незначительными, но они могут повлиять на восприятие автомобиля. Например, отсутствие некоторых привычных функций, как подогрев сидений, или изменения в динамике из-за другой настройки двигателя.

Почему китайская сборка популярна

  • Производство в Китае снижает стоимость автомобилей, что делает их доступнее.
  • Адаптация моделей под местный рынок может соответствовать вкусам и запросам китайских и российских потребителей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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