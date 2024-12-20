Где ТО будет самым дорогим? Новый рост цен с января

2:22 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 января 2025 года стоимость технического осмотра (ТО) автомобилей вырастет в 50 регионах России. Тарифы увеличатся в среднем на 7,4-7,5%, поднявшись с текущих 1021-1022 рублей до 1097-1098 рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Где техосмотр самый дорогой

Амурская область : 1690 рублей.

: 1690 рублей. Ненецкий автономный округ : 1600 рублей.

: 1600 рублей. Краснодарский край: 1560 рублей.

Самые низкие тарифы установлены в Ивановской и Кемеровской областях, где стоимость составит 981-997 рублей.

Почему подорожал техосмотр

Ежегодная индексация тарифов проводится с 2022 года на основании приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Регионы обязаны запрашивать у операторов ТО данные о расходах — от оплаты труда до затрат на оборудование. Если более 50% операторов не предоставляют сведения, стоимость повышается на основе индекса потребительских цен.

Однако представители отрасли считают процесс формирования тарифов слишком сложным.

"Операторам нужно предоставить десятки отчетов и расчетов. Это требует значительных затрат, а гарантии принятия этих данных нет", — рассказал руководитель пункта ТО в Красноярском крае Иван Кекин.

Проблема фиктивных карт

По словам главы союза "Техэксперт" Сергея Зайцева, около 70% операторов в России незаконно торгуют диагностическими картами, не проводя фактическую проверку автомобилей. Таким компаниям официальные тарифы неважны, поскольку их доходы формируются за счёт фиктивных услуг.

В 2024 году МВД аннулировало 7 тыс. из 5,6 млн диагностических карт, а за 2023 год признало недействительными 6,6 тыс. карт. Эксперты считают, что передача контроля за ТО от Российского союза автостраховщиков (РСА) к Росаккредитации могла бы улучшить ситуацию.