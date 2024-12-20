Экстремалы решили перевезти рождественские ёлки на суперкарах

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Группа молодых людей в США устроила предпраздничное веселье.

Фото: supercarblondie.com is licensed under Free More info Суперкары

Они решили купить огромные рождественские елки и перевезти на своих суперкарах Ferrari LaFerrari, Lamborghini Urus, Koenigsegg Rivera и Porsche 918. Несмотря на риск повреждений и высокую стоимость ремонта, группа была готова рискнуть ради забавы, сообщает supercarblondie.com.

Они приехали в питомник, где продавались ёлки разных размеров. Друзья выбрали несколько самых красивых и пышных деревьев и погрузили на крыши своих автомобилей. Это было непросто, но в итоге все ёлки были успешно размещены.

Когда они ехали по городу, люди останавливались и смотрели на эту необычную процессию. Главное, полиция об этом так и не узнала.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

