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Цвет автомобиля может выдать ценную информацию о владельце

1:16
Авто

Цвет автомобиля может многое рассказать о его владельце, особенно о том, насколько он практичен.

обгон автомобиля
Фото: Wikipedia by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обгон автомобиля

Практичные люди избегают машин ярких оттенков, так как с ними могут возникнуть сложности при ремонте: из-за небольших повреждений кузова будет трудно подобрать нужный оттенок краски, сообщает "Свободная пресса".

За машинами светлых цветов, например, белыми, серыми или серебристыми, проще ухаживать — их легче мыть.

Тёмные автомобили требуют больше внимания и усилий для поддержания чистоты.

Безопасность на дороге также играет роль при выборе цвета машины. Светлые автомобили лучше заметны в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, поскольку они лучше отражают свет. Это делает их более безопасными на дороге.

Кроме того, стоит учитывать, что темные машины сильнее нагреваются в тёплую погоду, что приводит к дополнительному расходу топлива из-за работы кондиционера.

При продаже автомобиля выбор необычного цвета может стать проблемой. Найти покупателя с такими же вкусами может быть сложно, поэтому практичные люди чаще выбирают нейтральные оттенки.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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