Креативный подход к украшению автомобиля обернулся для россиянина штрафом в Таиланде

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

В Таиланде оштрафовали россиянина за то, что он слишком креативно подошёл к украшению своего автомобиля.

Фото: ru.freepik.com by macrovector полиция

25-летний Иван из России привлёк внимание полиции Паттайи, когда они увидели его автомобиль, буквально обмотанный новогодними гирляндами.

Как сообщает Bangkok Post, молодой человек не был в курсе, что подобные украшения запрещены в Таиланде. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 500 тайских бат (около 1500 рублей).

Россиянин рассказал, что видел на улицах Бангкока машины, украшенные подобным образом.

Однако полиция напомнила, что праздничная иллюминация на движущемся автомобиле может отвлекать других водителей и создавать опасные ситуации на дороге. За незаконное украшение автомобиля в Таиланде предусмотрен штраф до 2000 тайских бат.

Уточнения

Гирля́нда (фр. guirlande, итал. ghirlanda, от лат. gerrae — плетение) — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.

