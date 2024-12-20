Стоит ли сейчас покупать автомобиль? Мнение эксперта

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендует россиянам отложить покупку автомобиля.
Приобретение машины — серьёзное решение. Хотя в последнее время ассортимент доступных для покупки моделей немного уменьшился, на рынке появились новые предложения от китайских производителей.
Однако по мнению эксперта, в текущих экономических условиях не стоит приобретать новую машину из-за высоких ставок по автокредитам, которые колеблются от 21% до 34,8%.
Щербаченко также отметил, что с начала 2024 года цены на автозапчасти выросли в среднем на 25%. Запчасти для европейских автомобилей подорожали вдвое, а для российских — на 15%.
Цены на автомобили тоже увеличились: средняя цена новой машины в России за октябрь выросла на 3%, до 3,67 млн рублей.
За последние десять лет значительно подорожал бензин — почти вдвое.
Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.
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