Стоит ли сейчас покупать автомобиль? Мнение эксперта

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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендует россиянам отложить покупку автомобиля.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Приобретение машины — серьёзное решение. Хотя в последнее время ассортимент доступных для покупки моделей немного уменьшился, на рынке появились новые предложения от китайских производителей.

Однако по мнению эксперта, в текущих экономических условиях не стоит приобретать новую машину из-за высоких ставок по автокредитам, которые колеблются от 21% до 34,8%.

Щербаченко также отметил, что с начала 2024 года цены на автозапчасти выросли в среднем на 25%. Запчасти для европейских автомобилей подорожали вдвое, а для российских — на 15%.

Цены на автомобили тоже увеличились: средняя цена новой машины в России за октябрь выросла на 3%, до 3,67 млн рублей.

За последние десять лет значительно подорожал бензин — почти вдвое.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.

