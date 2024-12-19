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В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков

1:19
Авто

Автомобили-призраки, или ТС с поддельными номерами, стали серьезной проблемой для Нью-Йорка (США).

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

Фальшивые номерные знаки нередко используются водителями, чтобы не платить за проезд по дорогам города. Это позволяет им объезжать платные дороги, за проезд по которым в настоящее время взимается 9 долларов. К 2028 году стоимость проезда вырастет до 12 долларов, а к 2031 году — до 16 долларов, сообщает supercarblondie.com.

Кроме того, фальшивые номера помогают нарушителям скоростного режима избегать камер, установленных по всему городу.

Преступники также могут использовать такие автомобили для совершения преступлений, поскольку их будет сложнее отследить. Проблема автомобильных преступлений в США стоит достаточно остро, и украденные автомобили часто попадают в новости.

По сообщению ABC7 NY, за последние три года с дорог Нью-Йорка было убрано более 73 000 брошенных автомобилей. Хотя это и не является незначительным числом, оно всё же представляет собой относительно небольшой процент от общего числа автомобилей в городе, которое составляет около двух миллионов.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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