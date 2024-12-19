В России хотят разрешить использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

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В России предполагается разрешить использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей, подпадающих под действие ОСАГО.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Планируется, что пилотный проект о б/у деталях при ремонте по ОСАГО стартует уже в следующем году на Дальнем Востоке, а затем будет распространяться на другие регионы страны, сообщает "За рулем".

Как отмечает Максим Давиденко, руководитель отдела развития дополнительных продуктов ГК "Альфа-Лизинг", в нынешних рыночных условиях решение о применении подержанных запчастей выглядит вполне оправданным. В частности, время ожидания новых деталей увеличилось до 45 дней, в то время как в конце прошлого года этот срок колебался от 14 до 21 дня. Кроме того, цены на новые запчасти возросли в полтора-двухкратном размере по сравнению с б/у комплектующими, что делает последние более привлекательными для ремонта.

Тем не менее, Давиденко выразил опасения по поводу того, что установка подержанных деталей может происходить без согласия автовладельца. В настоящее время, если человек, пострадавший в ДТП, получает денежную компенсацию, он имеет право на самостоятельный выбор, использовать ли неновые запчасти при ремонте автомобиля. Однако, как подчеркнул специалист, качество таких комплектующих однозначно ниже, что связано с оставшимся ресурсом, степенью износа и возможными скрытыми дефектами.

Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, будет ли гарантироваться установка и срок службы подержанных запчастей. Все эти аспекты требуют тщательного рассмотрения, чтобы не подрывать доверие автомобилистов к системе ремонта в условиях нового закона.

Уточнения

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

