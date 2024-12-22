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ОСАГО подешевело, а выплаты выросли: чем это обернётся для водителей

Авто

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России снизилась как в ноябре, так и по итогам 11 месяцев 2024 года. При этом страховые выплаты выросли, а популярность электронных полисов продолжает расти. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Снижение стоимости полиса ОСАГО

В ноябре 2024 года средняя цена полиса ОСАГО составила 7 539 рублей. Это на 4,6% ниже, чем за тот же период прошлого года, и на 6,5% меньше по сравнению с январём 2024 года. Средний показатель стоимости ОСАГО за 11 месяцев текущего года составил 7 644 рубля, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рост выплат по ОСАГО

Страховые компании в ноябре выплачивали в среднем 99 933 рубля, что на 10,4% больше, чем в ноябре прошлого года. В среднем за 11 месяцев сумма выплат составила 99 454 рубля, что на 12,4% выше, чем в 2023 году. Общая сумма компенсаций, выплаченных с января по ноябрь, достигла 174,2 млрд рублей, что на 13,8% превышает прошлогодний показатель.

Популярность электронных полисов

Интерес россиян к е-ОСАГО продолжает расти. За 11 месяцев 2024 года было куплено 40,3 млн полисов ОСАГО, из которых 27 млн — через интернет. По данным РСА, популярность электронных полисов увеличилась на 15%.

Что это значит для автомобилистов

Снижение стоимости полисов и рост выплат говорят о стабильности рынка ОСАГО. Это делает страхование более доступным для автомобилистов, одновременно повышая уровень поддержки в случае страховых случаев. Увеличение популярности е-ОСАГО свидетельствует о том, что россияне все чаще выбирают удобные цифровые решения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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