Автомобили через интернет: готовы ли россияне отказаться от автосалонов

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В 2024 году всё больше автобрендов начали продавать автомобили через популярные онлайн-платформы, такие как Ozon и Wildberries. Однако готовы ли жители России отказаться от традиционных способов покупки машин, таких как посещение автосалона, тест-драйвы и личный осмотр? Аналитики агентства "Автостат" провели опрос автомобилистов, чтобы выяснить их отношение к этому тренду.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Результаты опроса

Большинство опрошенных (61,6%) выразили лояльное отношение к покупке автомобиля через маркетплейсы, но пока не пользовались такой услугой. В то же время более трети респондентов (36,3%) признались, что не рассматривают возможность приобретения автомобиля онлайн. Ещё около 1% участников затруднились дать однозначный ответ.

Таким образом, пока покупка автомобиля через маркетплейсы воспринимается с осторожностью. Для большинства россиян автосалон остаётся предпочтительным местом, где можно не только увидеть машину, но и протестировать её перед покупкой.

Почему автосалоны пока выигрывают

Одна из причин, по которой россияне всё ещё выбирают автосалоны, — возможность тест-драйва и личного общения с менеджерами. Покупатели ценят уверенность в качестве автомобиля, которую даёт традиционный подход, и не готовы рисковать, доверяя исключительно фотографиям и описанию на сайте.

Тем не менее, онлайн-платформы продолжают развивать этот сегмент, предлагая удобные условия доставки, гарантии и возможность возврата. В будущем, с ростом доверия к маркетплейсам, ситуация может измениться.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



