Спрос на аренду авто вырос на 50%: как изменились предпочтения россиян

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Спрос на аренду автомобилей в России осенью 2024 года вырос на 50,5% по сравнению с прошлым годом. Аналитики "Авито Авто" подсчитали, что самым популярным автомобилем для аренды стал Hyundai Solaris. Средняя стоимость аренды машины составляет около 2 тысяч рублей в сутки.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Solaris

ТОП-5 популярных автомобилей для аренды

Hyundai Solaris занимает лидирующую позицию с долей в 8,33%. Следом идет Lada Granta (8,26%), которая показала рекордный рост спроса — на 97,1%. Третье место у Kia Rio (5,22%). Volkswagen Polo и Daewoo Matiz замыкают пятерку лидеров, удерживая около 4% рынка.

Такие данные подтверждают, что россияне чаще выбирают для аренды бюджетные и массовые модели, которые отличаются доступностью и экономичностью.

Рост предложения автомобилей

Количество предложений по аренде авто увеличилось на 53,8% в сравнении с осенью 2023 года. Лидером по динамике стал Ford Focus — объём объявлений по этой модели вырос в 3,5 раза. Также в числе популярных моделей: Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry.

Почему аренда стала популярной

Эксперты связывают рост спроса на аренду с несколькими факторами. Во-первых, увеличивается число поездок для личных и деловых нужд. Во-вторых, аренда автомобиля позволяет избежать затрат на содержание собственного транспорта, особенно в условиях роста цен на обслуживание.

Уточнения

Аренда автомобиля - краткосрочнаый прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости). Такая модель аренды автомобилей удобна для периодического пользования автотранспортным средством или в случае, когда необходим автомобиль, отличный от марки, типа кузова и грузоподъёмности от обычно используемого.



